Центральные мосты и набережные закроют, чтобы по ним бежали люди

В субботу в центре Санкт-Петербурга будут перекрывать дороги для того, чтобы пустить на них бегунов.

Как сообщает 18 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с проведением комитетом по физической культуре и спорту Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2019» 21 сентября движение будут закрывать на следующих участках:

с 9:00 до 15:00 – по Певческому проезду (вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади) и проезду вдоль дома 4 по Дворцовой от Певческого проезда до Миллионной улицы;

с 12:00 до 12:15 – по Дворцовому проезду;

с 12:00 до 12:30 – по Дворцовому мосту и Биржевой площади;

с 12:15 до 12:30 – по Биржевому мосту;

с 12:15 до 12:45 – по Мытнинской и Кронверкской набережным;

с 12:15 до 13:00 – по Каменноостровскому проспекту в направлении от улицы Куйбышева к Троицкому мосту и по Троицкому мосту с Петроградской стороны в центр;

с 12:00 до 13:00 – по Дворцовой набережной.

С 12:15 до 13:00 будут закрыты две крайние правые полосы движения в Дворцовом проезде в направлении от Невского к Дворцовой набережной.

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С 0:00 20 сентября до 15:00 21 сентября запрещена остановка транспортных средств на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка.