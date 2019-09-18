Петербургские кошки выпустили когти. Хищника из Красной книги успели спасти
Птенца скопы спасли из кошачьих лап в Московском районе Петербурга. Об этом рассказали в комитете природопользования Смольного 18 сентября.
Накануне на Московском проспекте птицу заметили горожане. Пернатый не мог взлететь, дворовые коты открыли на него охоту.
На место приехали инспекторы, которые отвезли птенца в госпиталь. Пострадавшей оказалась скопа — представитель редкого вида птиц, занесённого в Красную книгу РФ.
«Явных травм и переломов не нашли, но так как из его клюва выделялась кровь, что свидетельствует о повреждениях внутренних органов, скопу оставили под наблюдением ветеринаров на несколько дней. Мы также оперативно обратились в министерство природных ресурсов и экологии РФ для получения разрешения на вынужденное изъятие птицы, её лечение и реабилитацию для последующего возвращения в среду обитания», — рассказали в ведомстве.
Справка:
Скопа — хищная птица, относится к семейству скопиных. В длину она достигает 60 см, размах крыльев составляет 180 см. Вес самок, которые крупнее, может доходить до 2 кг, а вес самцов составляет обычно 1,6 кг. Живёт скопа 8-10 лет. Отдельные птицы доживают до 20-25 лет. В Санкт-Петербурге скопа встречается на особо охраняемых природных территориях.