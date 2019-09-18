Часы, псалтырь и черный седан бывшего губернатора Кировской области выставлены на аукцион. Никита Белых хочет расплатиться с государством

Информацию о продаже имущества должника разместила на своем сайте федеральная служба судебных приставов. С 10 сентября по 9 октября она будет принимать заявки на три заявленных лота общей стоимостью чуть меньше полутора миллионов рублей.

Первым лотом пойдет псалтырь 1779 года, в описании которого значится: «Бильмо – подписанный текст, отсутствие нумерации страниц, изготовлен из дерева коричневого цвета». За него собственник запросил всего 2 тысячи рублей.

А вот начальная цена наручных часов в футляре-коробке Blancpain Aqua Lung в корпусе серебристого цвета с серебряными стрелками уже заявлена в 552 тысячи.

Последний лот — черный NISSAN PATROL 2011 года выпуска. Из-за дефектов (стекло с водительской стороны имеет трещину, на передней пассажирской двери имеется вмятина, по всему корпусу имеются множественные сколы; на заднем левом крыле вмятина 0,5 см, повреждения передней правой защиты крыльев и левой передней защиты крыльев) за универсал просят 900 тысяч рублей.

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Быший губернатор Кировской области был осужден в начале 2018 года по делу о взятках от предпринимателей на общую сумму в 600 тысяч евро за покровительство Нововятской лесной компании и Лесохозяйственной управляющей компании (УК «Лесхоз»). Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам, а также к штрафу в размере 48,2 млн рублей.