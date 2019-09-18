Новый международный пункт пропуска на российско-финской границе планируют открыть к 2024 году
Правительство Финляндии подтвердило своё намерение открыть новый международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Париккала» (с российской стороны – «Сювяоро» в Лахденпохском районе Карелии). Это следует из краткого описания проекта бюджета на 2020 год и экономической оценки на 2020 – 2023 годы, опубликованного накануне.
«В рамках проекта к 2020 году в Савонлинне <...> начнется подготовка к открытию международного пограничного пункта "Париккала" в 2024 году», – говорится в сообщении.
МАПП "Париккала", который сейчас действует как упрощённый и предназначен для экспорта леса из России и пропуска финских специалистов и техники, занятых на разработке и вывозе древесины, по данным финских СМИ, должен стать четвёртым по загруженности после МАПП "Брусничное", "Торфяновка" и "Светогорск". Работы по реконструкции пункта пропуска планируется провести в 2022 – 2024 годах.
По данным Погранохраны Финляндии, с января по август в "Париккала" зарегистрировано 16,5 тыс. пересечений границы (+2,5% к аналогичному периоду прошлого года). "Фонтанка" направила запрос в Минтранс РФ.
Справка:
Вопрос о МАПП обсуждается на протяжении последнего десятилетия. Дважды МИД России посылал свою ноту с предложением изменить статус на многосторонний (в последний раз – в 2017-м), однако понимания со стороны финских властей не нашёл. Финляндия в ответ не раз заявляла о нецелесообразности открытия нового международного пункта пропуска, пока не растёт турпоток.
Республика Карелия активно поддерживает проект. В 2018 году вопрос поднимал на встрече с президентом Саули Ниинистё глава Карелии Артур Парфёнчиков. В Финляндии за проект активно выступают власти Южной Карелии и Южного Саво. Если его одобрят, финансовое участие в нём готовы принять муниципалитеты Париккалы, Савонлинны и Раутъярви. Также о желании вложиться заявляли местные финские бизнесмены, однако стоимость проекта гораздо выше их возможностей; открытие МАПП с финской стороны оценивается более чем в 22 млн евро. По данным Yle, дополнительная финансовая нагрузка в случае открытия МАПП ляжет также на Погранохрану. Согласно оценкам ведомства, если ежегодно через пункт будет проезжать от полумиллиона до миллиона туристов, то в течение пяти лет потребуется 66 новых сотрудников, а дополнительные траты дойдут до 70 млн евро.
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