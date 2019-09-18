Новый международный пункт пропуска на российско-финской границе планируют открыть к 2024 году

Правительство Финляндии подтвердило своё намерение открыть новый международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Париккала» (с российской стороны – «Сювяоро» в Лахденпохском районе Карелии). Это следует из краткого описания проекта бюджета на 2020 год и экономической оценки на 2020 – 2023 годы, опубликованного накануне.

«В рамках проекта к 2020 году в Савонлинне <...> начнется подготовка к открытию международного пограничного пункта "Париккала" в 2024 году», – говорится в сообщении.

МАПП "Париккала", который сейчас действует как упрощённый и предназначен для экспорта леса из России и пропуска финских специалистов и техники, занятых на разработке и вывозе древесины, по данным финских СМИ, должен стать четвёртым по загруженности после МАПП "Брусничное", "Торфяновка" и "Светогорск". Работы по реконструкции пункта пропуска планируется провести в 2022 – 2024 годах.

По данным Погранохраны Финляндии, с января по август в "Париккала" зарегистрировано 16,5 тыс. пересечений границы (+2,5% к аналогичному периоду прошлого года). "Фонтанка" направила запрос в Минтранс РФ.