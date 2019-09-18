Электроскутеры на 70% обгоняют автомобили, подсчитали исследователи. И от погоды это не зависит

Исследования, проведенные в Великобритании и США, показывают, что в городских условиях электрические скутеры стали самым быстрым способом передвижения. К слову, даже не зная конкретных цифр, петербуржцы в пробках на КАД мечтают «поменять автомобиль на электросамокат».

Как пишет 18 сентября Fleet Europe, изучение транспортных потоков, проведенное в британских городах Манчестере, Глазго и Шеффилде, а также в Сан-Франциско в США, показало одну и ту же картину: электроскутеры примерно в 70% случаев позволяют добраться до цели быстрее, чем автомобили. При этом даже не учитывалось время, которое автомобилист тратит на поиск парковки и путь от этой парковки до места назначения. Скутеры же можно не только «припарковать» где угодно, но и попросту взять с собой в офис или квартиру.

Исследования в Британии и США проводились двумя разными компаниями не зависимо друг от друга. Британская Inrix и американская Skip сошлись во мнении, что поскольку большинство поездок типичного городского жителя не превышает 5 километров, использовать скутер или другое средство микромобильности оказывается выгоднее, чем автомобиль. По данным Skip, житель Сан-Франциско проводит в пробках не менее 100 часов в год, что обходится ему в 1624 доллара. При этом средняя скорость в городе в час пик составляет 20 км/ч, а это и есть скорость скутера.

В отличии от США, в Британии движение скутеров по дорогам общего пользования до сих пор не разрешено, так что приходится ездить по велодорожкам и тротуарам. Впрочем, наличие велодорожки увеличивает среднюю скорость скутера. При этом многие крупные города имеют достаточно разветвленную сеть велодорожек, например Лондон потратил на велосипедную инфраструктуру около 1 миллиарда долларов.

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Скриншот из видео на YouTube-канале Green Wheel Электротранспорт

Любопытно, что почти идентичные результаты были получены в городах с очень разными климатическими условиями. Калифорнийский Сан-Франциско находится на одной широте с курортами Турции, там круглый год тепло. Манчестер расположен севернее, примерно на уровне Минска. Однако несмотря на «типично британскую погоду» популярность микромобильного транспорта там растет.