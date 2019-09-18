Встреча петербуржцев с Барселоной откладывается. Пассажиры AZUR Air застряли в Пулково

Клиенты авиакомпании AZUR Air вынуждены начинать отпуск с сидения на чемоданах в Пулково 18 сентября. Самолёт до Барселоны задерживается практически на восемь часов, пожаловались читатели «Фонтанки».

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, рейс ZF 7855 должен был вылететь в 14.35. Однако отправление перенесли на 22.00.

В службе поддержки клиентов авиакомпании AZUR Air пояснили, что идёт замена воздушного суда. Причину замены озвучивать не стали. В пресс-службе перевозчика оперативно предоставить комментарий не смогли.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, специалисты выявили техническую неисправность воздушного судна, из-за чего его пришлось заменять на резервный борт.