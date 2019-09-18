Количество священников, подписавшихся под открытым письмом в защиту заключенных по «Московскому делу», удвоилось. Учителей - выросло в 4 раза

В течение среды 18 сентября ещё более тридцати священнослужителей Русской Православной Церкви присоединились к коллективному открытому письму в защиту фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в ходе летних протестных акций в Москве.

На сайте pravmir.ru, где накануне и было опубликовано нашумевшее воззвание с первыми сорока подписями , к 18:00 по Москве насчитывалось уже 102 подписи. И их сбор продолжается. Среди них, по меньшей мере, пять священников представляют приходы Петербургской епархии.

Среди священнослужителей Санкт-Петербурга под обращением подписались в том числе протоиерей Александр Степанов, настоятель храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы, протоиерей Андрей Кореньков, клирик Князь-Владимирского собора, протоиерей Владимир Федоров, клирик Князь-Владимирского собора и протоиерей Георгий Иоффе, настоятель храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Последний ранее в интервью «Фонтанке»подчёркивал, что подписанты не преследуют политических целей, а лишь говорят и милосердии и совести.

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«Мы видим из совершенно открытых источников, что нарушаются какие-то базовые вещи, происходят сделки с совестью. Это не может не беспокоить нас. Мы это констатируем, – сказал священнослужитель . – Думаю, что любой человек с неатрофированной совестью может, не скажу – должен, но может высказать своё мнение, которое ему дано, заложено в нём, как образ Божий».

Официальные представители Московского Патриархара Русской Православной Церкви утром в среду назвали открытое письмо священников «политической декларацией» и посоветовали оказать не декларативную, а адресную конкретную помощь.Однако через несколько часов представители отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ МП выступили с заявлением, где выражалась заинтересованность сутью предъявленных фигурантам дела обвинений.

«Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, Правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса и, в случае в необходимости, оказать им квалифицированную правовую помощь», – говорится в сообщении на сайте патриархата.

На этом фоне продолжаются другие публичные выступления в поддержку фигурантов уголовного дела. Вечером 18 сентября на Дворцовую площадь вышла немногочисленная группа актёров в знак солидарности с осуждённым столичным актёром Павлом Устиновым, который ранее был приговорён к 3.5 годам колонии. В то же время в Москве очередь их желающих встать в одиночный пикет около здания Администрации президента растянулась на несколько десятков метров.

К 18 часам открытое письмо учителей в защиту фигурантов т.н. "Московского дела" поддержали 1326 человек. Еще утром 18 сентября число педагогов-подписантов не дотягивало до трех сотен.

В самом Кремле знают о происходящем. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков дважды оговорился в комментарии журналистам, что позиция людей, активно высказывающих свою гражданскую позицию «принята к сведению».