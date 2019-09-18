Как петербургские коллекторы взыскивают с российских компаний долги почти на два миллиарда

Петербургское ООО “Бекар-эксплуатация”, которое управляет Курским вокзалом в Москве, получила иск на 1,2 млрд рублей от коллекторской фирмы “Кроталь”, уже засветившейся по всей стране попытками взыскать с компаний крупные долги, о которых те понятия не имели.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

ООО «Кроталь» уже год обкатывает схему взыскания долгов с компаний по всей России. До сих пор речь шла о небольших фирмах в регионах. Но теперь дело дошло до крупного управляющего недвижимостью – «Бекар». С ним аппетиты «Кроталя» выросли до миллиарда.

Атака на «Бекар-эксплуатацию» и аффилированные с ней фирмы началась 21 августа. В этот день «Кроталь» подала иски против пяти компаний. Ответчиком по самому крупному делу – на 1,2 млрд – проходит петербургская ООО «Бекар-Эксплуатация», которая управляет несколькими бизнес-центрами в Петербурге (например, «Невской ратушей») и других городах, а также Курским вокзалом в Москве. Предъявленный долг при этом сопоставим с ее выручкой – в 2018 году она составляла 1,9 млрд рублей.

Владелец компании «Бекар-Эксплуатация» Александр Шарапов заявил «Фонтанке», что у них нет и не может быть задолженностей, тем более таких крупных. А с компанией «Кроталь» он никаких отношений не имел.

По данным СПАРК, ООО «Кроталь» принадлежит Дмитрию Мальвову, он же – ее гендиректор. Основной вид деятельности – деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. Компания появилась в ноябре 2018 года и с тех пор подала около 30 исков в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на общую сумму 1,9 млрд рублей. Большинство – по поводу ненадлежащего исполнения обязательств или неосновательного обогащения.

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Контактный номер Дмитрия Мальвова не работает, а в помещении офисного здания на Профессора Попова по адресу регистрации ООО «Кроталь», его тоже не оказалось. По словам консьержки, туда «раз в месяц заходит какой-то мужчина», а других сотрудников она не видела. Мальвова не было и в 308 офисе в БЦ «Сампсониевский», где зарегистрирована его вторая организация – ООО «Правовые решения». В журнале охранника такой компании нет вообще, а 308 офис арендуется совсем другими людьми.

Схема взыскания долгов от "Кроталя" выглядела так. Компании «Впростим» и «Тисронот», которые с 4 декабря 2018 года целиком принадлежат некоему Владимиру Николаевичу Зарубанову, продавали ему свои долги от других компаний – по переуступке прав требования. Дальше взыскивать деньги начинал «Кроталь» – он предъявлял в суд документы, из которых следовало, что компания N задолжала «Впростим» и «Тисронот» некие товары или услуги, причем оплаченные в полном объеме.

Некоторые компании суд уже обязал расплатиться с коллекторами. Например, петербургская «Экострой» узнала об иске только в тот момент, когда суд удовлетворил требования на 1,2 млн рублей. Однако в компании вовремя опомнились – суд восстановил пропущенный срок подачи апелляционной жалобы, и теперь это решение оспаривается.

Москвичи из фирмы «Триал» так и не явились в суд – в апреле «Кроталь» убедил судью в реальности долга и получил исполнительный лист на 1,3 млн рублей. Получить по ним что-то будет непросто – счета «Триала» уже заблокированы налоговой. Связаться с компанией «Фонтанке» не удалось.

Всего этих компаний N – 21 штука. Если не считать тех, кто относится к «Бекару» и еще трех, зарегистрированных в Москве и Петербурге, все разбросаны по стране территориально – от Владивостока до Астрахани. При этом «Кроталь» подает иски только в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти – об этом якобы «Впростим» и «Тисронот» заранее договорились в договоре поставки.

Компании повезет, если она вовремя замечает, что против нее подали иск, и дальше борьба идет за то, чтобы дело перевели в местный суд – например, Владивостока или Астрахани. А потом требует проведения почерковедческой экспертизы и пытается имеющимся у нее оригинальным договором поставки подтвердить, что документы «Кроталя» – фальшивка. «Кроталь» же в ответ настаивает на том, что N лжет и верифицирует договоры, тоже заказывая экспертизу.

В нескольких регионах суд привлек к делу бывшего генерального директора «Впростим» и «Тисронот» Владислава Егорова в качестве свидетеля – при нем заключались договоры о поставках от компаний N. Однако дальше эти дела пока не продвинулись.

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Все опрошенные «Фонтанкой» фирмы, попавшие под прицел «Кроталя», уверены, что никаких долгов перед ним у них нет. В ряде случаев какие-то отношения с «Впростим» и «Тисронот» у них действительно были, но в компаниях уверяют: все обязательства уже были выполнены, а сделки закрыты.

Руководство «Бекар-Эксплуатации» пока не понимает, какие именно долги коллекторы решили с них взыскать. «Пока мы ждем иск – должны получить 23 сентября. С компаниями «Тисронот» и «Впростим» у нас не было никаких контактов. Так что наймем лучших юристов и консультантов, при необходимости готовы обратиться в правоохранительные органы», – говорит Александр Шарапов.

Елизавета Ивантей для «Фонтанка.ру»