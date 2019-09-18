Саудовская Аравия показала атаковавшие нефтяные объекты иранские беспилотники
Эр-Рияд представил результаты расследования атаки дронов на нефтяные объекты страны.
«Атака была организована с севера и, несомненно, спонсировалась Ираном», – цитирует 18 сентября заявление официального представителя саудовского министерства обороны полковника Турки аль-Малки Reuters.
Военные заявили, что Иран использовал беспилотники типа Delta Wing, чтобы атаковать инфраструктуру компании Saudi Aramco.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаке, не приведя никаких доказательств. Помпео объявил о готовящейся встрече с руководством Саудовской Аравии для противодействия Тегерану. Президент Дональд Трамп намекнул на реакцию Америки на произошедшее, написав в «Твиттере» про готовящиеся санкции. В Тегеране отвергают все обвинения. Однако президент Ирана Хасан Роухани ранее заявлял, что спокойно добывать нефть в регионе можно будет после того, как в Йемене наступит мир (официально ответственность за атаку взяли на себя именно йеменские повстанцы-хуситы).
Саудиты также опровергли грозящую миру нехватку нефти. «[Нефтедобывающая компания] Aramco продолжала бесперебойно снабжать рынки», – заверил министр финансов страны Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.
Справка:
В минувшую субботу саудовские нефтяные объекты были атакованы, ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Повстанцы заявили, что они осуществили атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, после атаки сократила производство более чем в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.