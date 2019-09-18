Саудовская Аравия показала атаковавшие нефтяные объекты иранские беспилотники

Эр-Рияд представил результаты расследования атаки дронов на нефтяные объекты страны.

«Атака была организована с севера и, несомненно, спонсировалась Ираном», – цитирует 18 сентября заявление официального представителя саудовского министерства обороны полковника Турки аль-Малки Reuters.

Военные заявили, что Иран использовал беспилотники типа Delta Wing, чтобы атаковать инфраструктуру компании Saudi Aramco.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаке, не приведя никаких доказательств. Помпео объявил о готовящейся встрече с руководством Саудовской Аравии для противодействия Тегерану. Президент Дональд Трамп намекнул на реакцию Америки на произошедшее, написав в «Твиттере» про готовящиеся санкции. В Тегеране отвергают все обвинения. Однако президент Ирана Хасан Роухани ранее заявлял, что спокойно добывать нефть в регионе можно будет после того, как в Йемене наступит мир (официально ответственность за атаку взяли на себя именно йеменские повстанцы-хуситы).

Саудиты также опровергли грозящую миру нехватку нефти. «[Нефтедобывающая компания] Aramco продолжала бесперебойно снабжать рынки», – заверил министр финансов страны Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.