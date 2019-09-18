По-братски. «Газпром» нашел виновного в срыве сроков строительства сочинского гимнастического центра

Петербургские строители сочинского физкультурно-оздоровительного центра «особой важности» срывают сроки и делят аванс на 8,2 млрд. «Фонтанка» присмотрелась к тому, как структуры «Газпрома» распределяют заказы. Выяснилось, что между заказчиком и подрядчиком могут прослеживаться родственные связи.

ООО «Газпром инвестгазификация» подало иск почти на 4 млрд рублей к петербургской компании ГРСП «Магнит», которая строила непростой центр художественной гимнастики в Сочи. Это крупнейший проект в рамках программы «Газпром — детям». За его ходом более чем внимательно следят люди, которым перейти дорогу — все равно что совершить самоубийство.

Иск принят к производству арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 11 сентября. Следующее судебное заседание назначено на 28 ноября.

ГРСП «Магнит» — один из крупнейших исполнителей программы «Газпром — детям». По данным самой компании, за пять лет она построила 89 объектов в 16 регионах России. Выручка за эти годы превысила 13 млрд рублей. Однако, как выяснила «Фонтанка», трагический случай прервал это партнерство, и исполнять все контракты по «детским» проектам «Газпрома» теперь будет ООО «Межрегионгаз технологии», которое возглавляет Татьяна Савостенок.

Как следует из материалов суда, претензии к ГРСП «Магнит», которые сейчас предъявляет «Газпром инвестгазификация», связаны с возведением Центра художественной гимнастики в Сочи. С «Магнитом» по этому объекту заключено три контракта: на 98 млн рублей (подготовка стройплощадки), на 2,2 млрд (строительство подземных железобетонных конструкций) и на 6,8 млрд рублей (надземные строительно-монтажные работы). Таким образом, становится примерно понятно, откуда взялась такая огромная сумма иска — 3,94 млрд рублей. Но лишь примерно. Ведь, судя по фотографиям из Сочи, сейчас гимнастический центр уже почти построен. А возврат почти половины оговоренной контрактами суммы может означать лишь одно: видимые глазу работы, которые строились на авансы, не были приняты заказчиком, и де-юре их не существует.

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Генеральный директор, и сегодняшний единственный владелец «Магнита», Вадим Лукин категорически не согласен с суммой требований и считает ее взятой с потолка. Он говорит, что готов вернуть авансы за невыполненные работы, но требует более вдумчивого подсчета этой суммы.

«Иск на 3,9 млрд рублей для нас стал полной неожиданностью, мы полностью не согласны с суммой, предъявляемой нам. Наши подсчеты показывают, что задолженность ООО «ГРСП "Магнит"» составляет не более 2,6 млрд рублей», — говорит он. Например, в сумму не отработанных авансов включена стоимость уже закупленного и лежащего на складе оборудования и материалов. По словам Лукина, они вместе с документами уже переданы заказчику, и он не понимает, почему теперь надо отдавать за них деньги.

На фоне дележа денег происходит полная неразбериха со сроками возведения этого физкультурного центра. Значение художественной гимнастики в нашей стране невозможно преувеличить. За нее болеют душой весьма высокопоставленные россиянки. Заставлять их ждать и кормить «завтраками» — совершенно не то, что помогает бизнесу.

Долгожданная гимнастика

Тем не менее с центром в Сочи так и вышло. Заключенный летом 2017 года 6-миллиардный контракт на строительно-монтажные работы предполагал их окончание в течение 20 месяцев. То есть где-то в марте 2019 года. Однако в мае прошлого года было подписано допсоглашение, продлевающее срок окончания работ до 31 декабря 2019 года. Выходит, что на строительство потребуется примерно в полтора раза больше времени, чем планировалось изначально. Вадим Лукин объясняет это увеличившимся объемом работ.

В исковом заявлении «Газпром инвестгазификация» требует от «Магнита» не только вернуть 4 миллиарда, но и представить исполнительскую документацию на выполненные работы и техническую — на объект. Лукина это удивляет: процедура передачи дел идет полным ходом с мая, и он сам заинтересован в том, чтобы отчеты были приняты, ведь это позволит зачесть значительную часть полученных авансов.

Подоплека иска — смена генподрядчика строительства гимнастического центра: с августа прошлого года де-факто руководит стройкой «Межрегионгаз технологии». Именно в смене подрядчика — главная причина задержки строительства, считает Вадим Лукин. И недоумевает, почему новый исполнитель не торопится достраивать гимнастический центр. При том, что деньги у него на это по факту есть. По данным главы «Магнита», едва получив статус субгенподрядчика, МРГТ взял заём на 1,7 млрд рублей. Эта информация косвенно подтверждается отчетом о движении денежных средств в компании, опубликованным в СПАРК.

Подходящий подрядчик

Когда спортцентр только готовился к возведению, история могла пойти совсем другим путем. Он мог бы строиться и дешевле и быстрее. В открытом конкурсе на основной фронт работ было две заявки. И конкурент петербуржцев, местное ООО «АЛК++Компани» предложило цену на 134 миллиона меньше, а срок исполнения — на полгода короче, чем «Магнит». Однако заказчик принял решение не допускать сочинцев до конкурса.

Получать заказы по программе «Газпром — детям» петербуржцы стали с 2015 года Так сложилось, что именно тогда Фонд поддержки социальных инициатив ОАО «Газпром» возглавил Владимир Приймак. Когда ГРСП «Магнит» получал через «Газпром инвестгазификацию» первые подряды от фонда, внешне ничто не связывало их: единственным владельцем и руководителем компании в те годы значилась Лариса Сюсюкайлова. Однако сейчас такая связь нашлась.

Как стало известно «Фонтанке», большое участие в работе ГРСП «Магнит» принимал родной брат Владимира Приймака, Александр Приймак. Никаких должностей в компании у него не было, но Вадим Лукин называет его идейным вдохновителем. Из дальнейшего разговора становится понятно, что роль Александра Приймака в компании была куда больше, а контракты доставались компании именно благодаря ему. Кроме того, у того были, по словам Лукина, доверительные отношения с Ларисой Сюсюкайловой.

Владимир Приймак не ответил на просьбу «Фонтанки» рассказать, как ему удавалось все эти годы избегать конфликта интересов. Самого Александра Приймака спросить об этом уже не получится — год назад он трагически погиб в ДТП, причем за рулем машины, принадлежащей Андронику Сааняну, главе и владельцу ООО «РСК», которое также получало заказы от «Газпром инвестгазификации». К примеру, на проведение строительного контроля за той самой стройкой в Сочи, которую вел ГРСП «Магнит».

Смена курса

После смерти Александра Приймака 100% долей компании перешло к Вадиму Лукину, давнему другу предпринимателя, к тому времени работавшему в ГРСП «Магнит» директором по безопасности. По его словам, после ДТП Лариса Сюсюкайлова «находилась в тяжелом морально-психологическом состоянии, отошла от дел и попросила меня, как своего друга, возглавить компанию».

Участники подрядного рынка подмечают деталь: как только Александр Приймак погиб, ГРСП «Магнит» перестал получать миллиардные заказы, а те стройки, где он все еще был подрядчиком, стали пробуксовывать. Вадим Лукин говорит, что за время управления компанией не получил ни одного подряда от «Газпрома».

Что же касается контракта в Сочи, там события развивались стремительно. «Спустя всего два месяца после смерти Александра Приймака руководство «Газпром инвестгазификации» навязало нам субгенподрядчика — ООО «Межрегионгаз технологии». Именно он стал получать процент как генподрядчик — около 7% от общей стоимости. А мы — ноль», – вспоминает Лукин.

«Магниту» пришлось расторгнуть все договоры с субподрядчиками — а это более 80 контрактов с десятком фирм, – фактически распустив около 1000 рабочих со стройки. Предполагалось, что «Межрегионгаз Технологии» выберут новых исполнителей. Однако, по информации Вадима Лукина, сейчас там работает лишь около 100 человек. Если измерять в рублях, то с августа 2018 по январь 2019 года фактически было выполнено работ всего на 280 млн рублей, что значительно меньше запланированного. По его словам, в мае 2019 года «Газпром инвестгазификация» расторгла договор с «Магнитом», и МРГТ стал де-юре генподрядчиком объекта.

Передача эксклюзивных полномочий генподрядчика на всех объектах проекта «Газпром — детям» именно «Межрегионгаз Технологии» – это решение члена правления газовой монополии Елены Михайловой, – «Фонтанка» уже писала об этом. Теперь становится понятна подоплека письма, написанного ею летом этого года Владимиру Приймаку. Его ставили в известность, что он больше не может способствовать передаче контрактов фирме, не чужой его погибшему брату.

Пенсионные накопления

До того, как начать курировать благотворительные программы газового монополиста, с 2013 года Владимир Приймак значился гендиректором ООО «Экспо-холл». Эта фирма, совладелец здания только что построенного на тот момент конгресс-центра «Экспофорум» (132 тыс. м2, кадастровая стоимость 5,5 млрд рублей), входила в бизнес-империю знаменитой, благодаря «Фонтанке» пенсионерки-миллиардера Валентины Дубленниковой.

По еще более удивительному стечению обстоятельств руководителем «Газпром инвестгазификации» (которая выступала заказчиком в программе «Газпром-детям») к тому моменту уже был Анатолий Еркулов. СПАРк помнит его как владельца 10% долей в ООО «Отель менеджмент». Эта фирма оперирует гостиницей Hilton в Экспофоруме, – она располагается в здании (30 тыс. м2, кадастровая стоимость 2,5 млрд рублей), принадлежащем фирме, на тот момент контролируемой структурами Валентины Дубленниковой. Его партнером там выступал Иван Миронов, сводный брат экс-главы «Газпром Межрегионгаза» Кирилла Селезнева. Сейчас в числе совладельцев значится — Наталия Коноваленко, экс-заместитель Селезнева по экономике и финансам.

Другой владелец «Отель менеджмент» – Михаил Ботвинкин, банкир, в послужном списке которого есть и место члена совета директоров ООО «Ленэкспо» – еще одной фирмы, где совладельцем значатся фирмы из сферы интересов Валентины Дубленниковой.

Чтобы уже завершить экскурс в историю, стоит отметить, что нынешний гендиректор «Газпром инвестгазификации» Владимир Звягин также раньше был членом совета директоров «Ленэкспо», а также гендиректором ООО «Экспо ресурс». Уже неудивительно, что до августа этого года эта фирма была подконтрольна структурам все той же вездесущей Валентины Дубленниковой.

При жизни Александр Приймак был личностью довольно широкой. Кроме официально нигде не зафиксированной работы в подрядных компаниях, он значился гендиректором в ООО «Артком», которая – да, не смейтесь, – тоже была подконтрольна Валентине Дубленниковой, и занималась эксплуатацией помещений (принадлежащих фирмам Дубленниковой), которые сдавались в аренду структурам «Газпрома».

Еще один фронт его работ связан с другими известными личностями Петербурга. Так, Александр Приймак в двух фирмах (охранной и строительной) был партнером Сергея Пупко, совладельца ООО «Приморский УПК». А там 26% долей принадлежат Илье Траберу. Другим партнером Александра Приймака по охранному бизнесу был экс-глава УФСИН по СПб и Ленобласти Валерий Заборовский.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»