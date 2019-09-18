Петербуржец рассказал о «произволе» с эвакуацией ради ВИПов. Но автомобилисты встали на сторону ГИБДД

Действия представителей власти, касающиеся автомобилистов в дни передвижения по городу высоких гостей, как правило, вызывают народный гнев, и внезапным оправдательным оценкам верится с трудом. Но – редкий случай – после поста жителя Юго-Запада Петербурга во «ВКонтакте» участники группы почти единодушно встали на сторону ГИБДД.

18 сентября на пересечении улицы Маршала Захарова и проспекта Героев, у моста через Дудергофский канал, прошёл рейд сотрудников ГИБДД. «Зачищали территорию, видимо, к приезду высокопоставленных лиц, чтобы не образовалась пробка на КАД и в районе Московского проспекта», – пишет местный житель в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Сотрудник ГИБДД объяснил, что все автовладельцы нарушили ПДД, а именно – стоянка на тротуаре. Знаков нет, предупреждений не было. 10 лет люди парковались, и никаких проблем не было, – удивлённо жалуется автор поста. – Все машины забрали на Турухтанные острова. Сотрудник ГИБДД Кировского района отказывает в выдаче автомобиля, и нужно сначала обратиться в ГИБДД Красносельского района, а потом уже ехать на Турухтанные острова с протоколом. Жители города, кто сталкивался с таким произволом?»

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Число комментариев под постом приближается к 200, и многие в таком духе:

«И что, простите, сотрудники сделали неправильно?»

«Это не произвол, а законное привлечение к ответственности».

«А в чем произвол? Машины стоят на тротуаре, вот им и прямая дорога на штрафстоянку. И правильно, сначала в ГАИ получаешь постановление о нарушении, потом едешь забирать машину со стоянки. Люди считают себя самыми умными, я смотрю, и любое действие, что не сходится с их мнением, называют произволом».

«Знак тротуар? Что, простите? <...> Систематические нарушители наконец-то получили по заслугам».

«Движение по тротуару, как и стоянка на нём, запрещены правилами дорожного движения. Иди пересдавай!»

«Так тротуар же. Удивительно, что только сейчас добралась. У нас лет 5 назад так же рейды проводили. Теперь машины там не ставит никто».

Эвакуация оказывается эффективным методом в борьбе с парковкой в неположенных местах, отмечают многие. Так, по словам Виталия, в Выборгском районе пару лет назад начали активно увозить машины с тротуаров, «в итоге почти никто не паркуется».

Дело в том, что парковка на тротуаре сама по себе раздражает и пешеходов, и водителей. Кто-то обращается в ГИБДД, кто-то пишет в редакцию «Фонтанки». Оставляем номера автомобиля открытыми, чтобы дорожной полиции было легче найти нарушителя.