СМИ сообщили, что Павла Устинова будет защищать Анатолий Кучерена. Адвокат актёра информацию не подтвердил

Защищать интересы осуждённого актёра Павла Устинова театр «Сатирикон» пригласил адвоката Анатолия Кучерену. Об этом 18 сентября сообщил худрук театра Константин Райкин.

«Мы попросили Анатолия Кучерену стать адвокатом Павла, он согласился. Мы надеемся, что он как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — цитирует Райкина «Интерфакс».

Семья Павла Устинова пока не согласовала кандидатуру Анатолия Кучерены в качестве защитника, сообщает издание «Подъём» в своём телеграм-канале.

Защищавший Устинова в суде адвокат Дмитрий Чешков сказал «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено, хотя тот действительно обращался с таким предложением к родственникам подсудимого. Кучерена также пока не обращался к Чешкову за материалами (в суде материалы можно получить только после заключения соглашения), добавил адвокат.

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Представители семьи Устинова заявили корреспонденту BBC, что основным защитником остается Чешков, а Кучерена может стать только его помощником.

Ранее пятеро актёров вышли на одиночные пикеты на Дворцовую площадь в Петербурге, чтобы поддержать московского коллегу.