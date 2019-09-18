«Дима, отдай!» Путин пожурил бизнесмена за излишнюю бюрократию

Президент России Владимир Путин на встрече с Агентством стратегических инициатив 18 сентября упрекнул бизнесмена, который не решился передать документы в руки главе государства.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? [руководитель АС] Дима [Песков], отдай», – сказал Путин.

Путин на встрече с предпринимателями: «Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия, это лишнее звено? Дима, отдай» pic.twitter.com/8Cibhc9P6W — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 18, 2019

Участник мероприятия хотел рассказать главе государства о проектировании небольших спутников, передав документы руководителю АСИ Дмитрию Пескову. Путин потребовал отдать бумаги лично ему.

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Бизнесмен пожаловался на бюрократию, с которой сталкивается его маленькая компания. Путин напомнил, что это явление есть во многих странах, например в США, однако этот факт не отменяет необходимости в упрощении правил ведения бизнеса.

Напомним, что Агентство стратегических инициатив — это созданная российским правительством в 2011 году автономная некоммерческая организация. Председателем наблюдательного совета является Владимир Путин. Целью организации названо продвижение приоритетных проектов, улучшение предпринимательской среды и развитие профессиональных кадров.