«Идеальный кандидат для сохранения глобального господства США». Трамп назначил занимавшегося Украиной О’Брайена новым советником по национальной безопасности

Место уволенного Джона Болтона на посту советника американского президента по национальной безопасности займет юрист и дипломат Роберт О'Брайен.

«Я рад объявить, что назначил Роберта О'Брайена, который в настоящее время крайне успешно работает в Государственном департаменте специальным представителем президента по делам заложников, нашим новым советником по национальной безопасности», – сообщил 18 сентября Дональд Трамп в своем твиттере.

Американский президент также отметил, что много лет работал с О'Брайеном, который, как и он, является членом Республиканской партии. Ранее администрация Трампа уже предлагала адвоката на должность главы ВМФ, описав его как «идеального кандидата для сохранения американского глобального господства». В мае прошлого года его назначили специальным представителем президента по делам заложников. В 2015 году дипломат был отправлен на Украину, чтобы следить за выборами.

О'Брайен — уроженец Лос-Анджелеса, где он учился на юриста, а также получил степень бакалавра в области искусств. Жил он и в Южной Африке, поэтому владеет языком африкаанс. Политическая карьера началась для него при Джордже Буше-младшем в 2005 году, когда его назначили заместителем представителя США на 60-й сессии ООН. В своей работе он занимался такими странами и территориями, как Палестина, Восточный Тимор и Афганистан.

Информация о назначении О'Брайена появилась в СМИ накануне. Место советника оказалось вакантным после того, как в начале сентября Трамп уволил Болтона, объяснив свое решение «крупными ошибками».