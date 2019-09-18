Регистратор снял, как его владельцу стреляют в горло из ракетницы. Человека пришлось тушить

Оперативники ОМВД России по району Северное Бутово задержали 32-летнего жителя Москвы, подозреваемого в хулиганстве, сообщает 18 сентября столичное ГУ МВД на своём сайте. Сообщение снабжено впечатляющей видеозаписью инцидента.

По данным УВД по ЮЗАО, в дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, рассказавшая, что в ходе дорожного конфликта на Варшавском шоссе неизвестный ранил её знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет. Потерпевший был госпитализирован.

«Вести» уточняют, что водители не поделили дорогу, и один из них, разозлившись, выбежал пообщаться со своим оппонентом с глазу на глаз. Второй решил избежать непосредственного контакта, выстрелил из салона Mitsubishi Lancer и спешно уехал. Заряд попал мужчине в горло, а патрон застрял в одежде и некоторое время горел, пока его не потушили.

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ТАСС пишет, что инцидент произошёл 15 сентября, и называет оружие – сигнальная ракетница. В момент конфликта в машине пострадавшего находились его жена и ребёнок.

Подозреваемый задержан на территории Московской области, с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. «Предмет, схожий с травматическим оружием», изъят и направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ, «Хулиганство», отмечается в сообщении УВД.