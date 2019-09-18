Начальник петербургских ТЭЦ накануне отопительного сезона лишился работы. За ними присмотрит «Газпром энергохолдинг»

Совет директоров ТГК-1 принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора. Алексей Барвинок, который с 2014 года занимал эту должность, прекращает работу, говорится в сообщении от 18 сентября.

«На основании заявления Генерального директора ПАО «ТГК-1» Барвинка А.В., в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Барвинка Алексея Витальевича 29.09.2019 (последний рабочий день)», – сообщили в ТГК-1.

Одновременно был утвержден договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-1 – ООО «Газпром энергохолдинг». Генеральный директор «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров уполномочен определить условия и подписать трудовой договор с управляющим директором ТГК-1.

Ранее сменился гендиректор дочерней компании ТГК-1 – «Теплосети Санкт-Петербурга». Игорь Стренадко перешел на должность главного инженера в ГУП «ТЭК СПб», его место занял Антон Свиридов. Ранее руководство поменяли и в «Петербургтеплоэнерго». Перестановкам предшествовало назначение Сергея Густова на должность гендиректора «Газпром межрегионгаза».