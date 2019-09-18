Притушили «Огонек». Суд закрыл кальянный бар на Таврической улице, принадлежащий «ИП городского масштаба»

Смольнинский районный суд Петербурга приостановил деятельность кальянного бара «Огонек» на Таврической улице, дом 5. Как сообщила 18 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, заведение привлечено к ответственности по ст. 6.6 (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ и не сможет работать в течение 90 суток.

С исковым заявлением в суд обратился Роспотребнадзор. Поводом стала жалоба жителей: по их словам, они не имеют возможности нормально отдохнуть из-за громкой музыки и сильного запаха табака. Роспотребнадзор, проверивший заведение, нашел многочисленные нарушения санитарных правил: имеет вход со стороны двора жилого дома, использует музыкальное оборудование днем и ночью, а его система вентиляции не соответствует требованиям.

Ранее по указанному адресу также функционировала кальянная, деятельность которой органы власти неоднократно пытались приостановить. В настоящее время собственником является ИП Коновалов А.Н., известный как «ИП городского масштаба». Ранее газета «Деловой Петербург» подсчитала, что на этого бизнесмена оформлен бизнес с оборотом 3–4 млрд рублей в год, в том числе значительная часть нестационарных торговые точек в центре Петербурга, которые ведут деятельность без договора со Смольным. Как сообщала «Фонтанка», на этого бизнесмена и связанные с ним юрлица также записаны бары на улице Рубинштейна, которые продолжают работу и после решения суда о закрытии.