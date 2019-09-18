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Власть
18.09.2019 18:35
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Как Александр Беглов перестал быть временно исполняющим

С самого утра вокруг Мариинского дворца выставили оцепление, а расположенные рядом улицы заставили омоновской техникой. Так готовились к церемонии инаугурации Александра Беглова, победителя выборов губернатора Петербурга.

Как Александр Беглов перестал быть временно исполняющим

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Произносить приставку «врио» перед должностью Александра Беглова подконтрольные и сочувствующие петербургской администрации издания перестали еще много месяцев назад. Утром 18 сентября губернатор Петербурга избавился от нее официально: он принес присягу и вступил в должность. Спикер заксобрания Вячеслав Макаров, из чьих рук Александр Беглов принял символ губернаторской власти, задал главе города высокую планку: начать в городе проекты, сравнимые с освоением космоса или поднятием целины. 

Мариинский дворец Александра Беглова встретил украшенным. К двадцатипятилетию петербургского парламента его нынешние обитатели усовершенствовали неоклассический интерьер особняка и  по соседству с мраморными колоннами выставили дополнительные — на первый взгляд, пластиковые. На стенах дворца промеж новых колонн под стеклом появились цитаты Владимира Путина и Валентины Матвиенко. Свое собственное изречение спикер Заксобрания Вячеслав Макаров тоже вывесил на стене, но скромно поместил его почти у плинтуса.

Как Александр Беглов перестал быть временно исполняющим

За одиннадцать месяцев временного губернаторства Александр Беглов в Мариинском дворце был нечастым гостем. Его визиты в парламент постоянно сопровождались какими-то неприятностями: то выступая перед заксобранием впервые, он перепутал число депутатов, в следующий раз демонстративно покинул зал, как раз после критики с трибуны в свой адрес. Приносить присягу именно здесь — в присутствии депутатов, почетных граждан и судей — от Александра Беглова требовал городской устав.

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В главный зал Мариинского дворца, впрочем, этим утром набилась публика сверх уставных требований. Понаблюдать за инаугурацией пришли двое предшественников Александра Беглова на губернаторском посту: спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Георгий Полтавченко. Переговариваясь между собой, за дверями зала скрылись глава исполкома «Единой России» Андрей Турчак и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, курировавший петербургскую муниципальную кампанию. Под торжественную музыку в зал вошли председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и полпред Александр Гуцан. Одним словом, в зале наблюдалась, как выразился с трибуны Вячеслав Макаров, «мощная концентрация ума, власти и профессиональных достижений». Тех, чьи качества составляли менее мощную концентрацию – глав и сотрудников смольнинских комитетов – посадили в соседний зал, наблюдать за церемонией с помощью трансляции.

Лучший подарок к инаугурации Александру Беглову преподнесли его главные критики — депутаты Максим Резник и Борис Вишневский. Они избавили его от своего присутствия на церемонии. Пустовало и кресло лидера фракции Партии роста Оксаны Дмитриевой. Но депутат, не сказавшая ни слова критики в адрес Александра Беглова за всю кампанию, отсутствовала по куда более прагматичным соображениям: улетела в отпуск. Трое депутатов от «Справедливой России» (в числе которых – спарринг-партнер Александра Беглова на губернаторских выборах Надежда Тихонова) свой протест выразили исподтишка. Они подняли плакаты с требованием наказать фальсификаторов муниципальных выборов. Правда, сделали они это в пустом зале заседаний до начала церемонии – без свидетелей.

Нагрудный знак – символ губернаторской власти – Александр Беглов, присягнув соблюдать права и свободы петербуржцев, принял из рук Вячеслава Макарова. После этого с трибуны зазвучали поздравления. Каждый, будто по сценарию, хвалил Александра Беглова с разных сторон. Космонавт Сергей Крикалев – за внимание к промышленности. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко – за развитие агломерации двух регионов. Всех превзошел глава совета ветеранов Василий Волобуев. Он провозгласил, что Александр Беглов – гарант благополучия не только старшего поколения, но и «всех последующих поколений петербуржцев».

От лидера городской «Единой России» Александр Беглов узнал, что церемония его инаугурации – это не что иное, как «наполненные особым смыслом минуты», и что впереди у него – не просто губернаторский срок, а «беззаветное служение», которое должно быть «освящено великой целью». Эта великая цель, судя по выступлению Вячеслава Макарова, заключается в том, чтобы реализовать в Петербурге как можно больше глобальных проектов. «История говорит, что наивысшего экономического, духовного подъема общество добивалось тогда, когда было приобщено к реализации какого-то крупного, гигантского дела», – сообщил собравшимся Вячеслав Макаров. И стал перечислять гигантские дела современности: «Освоение космоса. Покорение целины. Строительство БАМа. Крымского моста». Примерно такие же «крупные и амбициозные» начинания «крайне необходимы» Петербургу сейчас, заявил Вячеслав Макаров. За помощью в этом он обратился к Валентине Матвиенко, сообщив ей заодно, что эпоху её губернаторства, отмеченную реализацией мегапроектов, «народ окрестил золотым веком в истории Санкт-Петербурга».

Сам новый губернатор до космических высот в своей речи подниматься не стал. Лишь скромно сообщил, что благодаря работе его команды и «постоянному и активному участию» президента России Владимира Путина «Петербург вернулся в федеральную повестку». А также похвалился, что сделал городскую власть более открытой: установил «обратную связь» и «прямое общение» с горожанами.

В надежде на прямое общение с новым губернатором журналистам пришлось больше двух часов ждать, пока Александр Беглов спустится к выходу. На протяжении первого часа ковровую дорожку, по которой глава города должен был удалиться из Мариинского, караулили сотрудники парламентского аппарата, настойчиво предлагая прессе устраниться. К началу второго часа ожидания откуда-то сверху принесли столбики с бархатными веревочками, устроив для Александра Беглова посреди парламентского холла выделенную полосу. «Это чтобы вы к ногам ниц не падали», — пошутил, обращаясь к журналистам, один из сотрудников аппарата.

Но вместо Александра Беглова по ковровой дорожке кто только не спускался. Как настоящий хозяин дворца, Вячеслав Макаров каждые двадцать минут провожал кого-нибудь из высоких гостей: сперва Георгия Полтавченко, потом Валентину Матвиенко вместе с сенатором Андреем Кутеповым. Вышел, что-то жизнерадостно напевая вполголоса, оперный исполнитель Василий Герелло. Спустился с лестницы бывший вице-губернатор Петербурга, а ныне депутат Госдумы Игорь Дивинский, на прощание трижды поцеловав своего ставленника — члена фракции «Единая Россия» в Заксобрании Романа Коваля. Спустя два с лишним часа сотрудники аппарата по сигналу убрали ограждения по периметру ковровой дорожки: Александр Беглов покинул дворец с черного хода, избежав необходимости в очередной раз демонстрировать открытость городской власти.

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Впрочем, пообщаться без внимания прессы у всех присутствовавших есть возможность уже вечером. В районе 19 часов начнется торжественный прием по случаю вступления Александра Беглова в должность – в Таврическом дворце. 

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"

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