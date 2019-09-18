Оператор Wi-Fi петербургского метро: Приложение MT_FREE не было взломано

Приложение MT_FREE в метро Петербурга и Москвы не было взломано. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании «МаксимаТелеком» 18 сентября.

«Мы используем push-уведомления, чтобы информировать пользователей нашего приложения о наличии сети для их удобства. Часть наших пользователей сегодня получили бессмысленные сообщения через этот механизм. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем причины. Приносим извинения пользователям за доставленные неудобства», — рассказал оператор.

Сегодня пассажиры подземок в Петербурге и Москве получили вал сообщений от приложения MT_Free. Граждан просили спасать Россию. И в Москве, и в Петербурге сети Wi-Fi в метро обслуживает компания «МаксимаТелеком».