В «Озеро Долгое» на разведку приехал ЦИК. Но комиссии дверь не открыли

Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

В Петербурге член Центризбиркома Александр Кинев встретился с кандидатами в депутаты у запертой двери избиркома «Озеро Долгое», которую борцы за честные выборы стерегут седьмые сутки, передает 18 сентября корреспондент «Фонтанки» с места событий. Результаты выборов в ИКМО Горизбирком с участием прибывшей комиссии ЦИК рассмотрит 19-го числа. Кандидаты не исключают, что ночью может быть совершена попытка проникновения в помещения с бюллетенями, и намерены продолжить дежурство.

По словам Кинева, после того, как руководители городских отделений партий ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой привлечь Следственный комитет к ситуации с выборами в «Озере Долгом», глава Центризбиркома с учетом «возможно имеющихся серьезных нарушений закона» направила в Петербург комиссию. Она должна собрать информацию о происходящем в ИКМО.

Дверь в помещение комиссии закрыта и опечатана с 12 сентября. Председатель ИКМО Галина Светлова, уточнил Кинев, на связь не вышла. Представитель ЦИК расспросил кандидатов о событиях 12–13 сентября (про них подробно писала «Фонтанка»).

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«Те материалы, которые нам удалось оперативно собрать, были направлены в следственный комитет. Моя задача здесь с коллегами на месте попытаться собрать информацию. В том числе, мы завтра поучаствуем в работе Горизбиркома, где будет рассматриваться вопрос об итогах выборов в данном муниципальном образовании», – пояснил Кинев собравшимся.

Комиссия ЦИК безуспешно попыталась посетить муниципальное образование, которое расположено в том же здании, что и ИКМО. Дверь не открыли, хотя из-за жалюзи выглядывали люди.

Кандидаты подозревают, что ночью может быть совершена попытка проникновения в ИКМО, где хранятся бюллетени. Они предполагают, что мешки с избирательной документацией могут быть либо неопечатанными, либо дата и время на пломбах может стать доказательством, что избирательные участки «Озера Долгого» не проводили пересчет результатов. После него, напомним, победителями стали члены «Единой России», получившие все 20 мандатов. Из них 15 человек – депутаты предыдущего, пятого, созыва.