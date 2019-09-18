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Финляндия
19.09.2019 10:53
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«Финский Репин» в Петербурге. В ноябре откроется первая в России выставка Альберта Эдельфельта

Работы знаменитого финского живописца Альберта Эдельфельта, которого по значимости для Суоми можно сравнить с Ильёй Репиным, впервые покажут в Петербурге 14 ноября. Уникальную экспозицию собирала директор Института Финляндии Сани Контула-Вебб, для которой поиск утраченных картин художника стал своего рода хобби.

«Финский Репин» в Петербурге. В ноябре откроется первая в России выставка Альберта Эдельфельта

Альберт Эдельфельт "Добрые друзья", (с) Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2019, фотограф: П. С. Демидов

Выставка «Альберт Эдельфельт и Романовы. Финский художник при русском императорском дворе» представит ту часть творчества Эдельфельта, которая мало кому известна – его работы по заказам русского императорского двора. Как рассказала 19 сентября «Фонтанке» куратор Контула-Вебб, уже 15 лет изучающая финско-российские художественные связи, идея родилась, когда она обнаружила в Рыбинском художественном музее много лет считавшийся утраченным шедевр финского мастера – портрет двоих сыновей Великого князя Владимира.

Петербуржцы смогут взглянуть не только на эту картину с удивительной историей, но и на другие жанровые портреты детей императорской семьи, которые были выполнены Эдельфельтом по заказу великого князя Владимира Александровича и императрицы Марии Федоровны.

"Выставка достаточно камерная, её ценность заключается в тематике, чрезвычайно редкой. Это первая после смерти художника его экспозиция в России. У нас будут четыре основных картины: портреты детей императорской семьи Князя Владимирского (из Рыбинского художественного музея и Музея Серлакиуса), портрет детей Александра III (из Атенеума) и четвёртый – портрет сестры художника Берты Эдельфельт ("Добрые друзья" из коллекции Эрмитажа). Именно он послужил прототипом для портретов семьи Романовых, которые заказали у художника Князь Владимир и Мария Фёдоровна. На экспозиции будут также представлены многочисленные эскизы, которые хранятся в национальной галерее Атенеум в Хельсинки, благодаря которым я узнала картину в Рыбинске", – рассказывает Сани Контула-Вебб.

Сани Контула-Вебб пишет диссертацию о влиянии Академии на искусство Финляндии в период её автономии (с 1809 по 1917 г.).
Сани Контула-Вебб пишет диссертацию о влиянии Академии на искусство Финляндии в период её автономии (с 1809 по 1917 г.).
из личного архива Сани Контула-Вебб

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Чтобы зрители могли оценить сходство, на экспозиции будут и фото членов императорской семьи. Там же представят и отрывки из писем Эдельфельта, где он, например, вспоминает, как Александр III и Мария Фёдоровна приглашали его провести время в Гатчине, чтобы написать портреты княгини Ксении и князя Михаила.

С Эдельфельтом у директора Института Финляндии связана также другая удивительная история находки. Сани Контула-Вебб недавно удалось отыскать ещё одну картину живописца, считавшуюся утраченной, – "Под березами". На ней сестры Эдельфельта – Берта и Анни – изображены в летнем освещённом солнцем лесу. Анни под березой сидит и читает книгу Берте.

"Её заказчиком была Мария Фёдоровна. Было известно, что картина сначала была помещена в Аничков дворец и затем перевезена в некий императорский дворец в Польше. Дальше след обрывается. В ноябре прошлого года со мной связался поляк. Он рассказал, что на чердаке прабабушки нашел свернутый холст, подписанный Эдельфельтом, и, вероятно, картина называется "Под березами". Это звучало абсурдно, но я попросила прислать фото и увидела картину, которая считалась пропавшей. Я съездила этим летом в Лодзь и встретилась с владельцем".

Экспозиция из Петербурга поедет в Хельсинки, открытие состоится 6 февраля в Музее Синебрюхова. Финнам повезёт больше – туда привезут и полотно из Польши: его подлинность подтвердилась.

«Финский Репин» в Петербурге. В ноябре откроется первая в России выставка Альберта Эдельфельта

Альберт Эдельфельт – влиятельный и почитаемый художник Золотого века Финляндии (приходится на рубеж XIX и XX веков), который достиг признания на зарубежном художественном рынке. После Парижского салона получал заказы на портреты и произведения от высокопоставленных лиц Европы, писал портреты аристократии многих стран. Сейчас его полотна покупают за сотни тысяч евро. У Эдельфельта, получившего звание академика Императорской академии художеств, были тесные связи с Петербургом. Он был хорошо знаком с президентом Императорской академии Князем Владимиром, а также стал единственным финским художником, удостоившимся чести писать портрет императора лично (обычно делали копию с фотографии или другого портрета). В 1896 году, когда к власти пришел Николай II, Эдельфельт участвовал в коронационной церемонии в Москве, финский живописец запечатлел акварельными рисунками торжества. Николай II заказал у него свои официальные портреты, что было огромной редкостью. Более того, именно Эдельфельту Николай II доверил написать свой камерный портрет в сером халате – это был секрет и подарок-сюрприз для супруги. Что с ним случилось после революции – неизвестно по сей день.


© Фонтанка.Ру

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