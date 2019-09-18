Доброе дело
Людям с рассеянным склерозом помогут найти на работу
В России стартовал проект «Неограниченные возможности», направленный на помощь в трудоустройстве людям с рассеянным склерозом (РС).
На одном из самых популярных сайтов по поиску работы появились информационные промостраницы для соискателей с РС и работодателей, сообщает АСИ. Те, кто ищет работу, могут там оставить заявку на помощь в трудоустройстве. Специалисты в области подбора персонала из Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» перезвонят и предоставят всю необходимую информацию.
Принять участие в проекте могут соискатели с рассеянным склерозом с группой инвалидности и без, важно только иметь образование не ниже среднего специального.
Работодателям же предлагается открыть вакансию для людей с РС. Это могут сделать компании, работающие в области переводов, IT, дизайна, администрирования и других видов деятельности, доступных для людей с инвалидностью.
Справка:
Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, возникающее в молодом и среднем возрасте (15 - 40 лет). В мире насчитывается около 2 млн больных рассеянным склерозом, в России — более 150 тыс. В ряде регионов России заболеваемость рассеянным склерозом довольно высокая и находится в пределах от 30 до 70 случаев на 100 тыс. населения. В крупных промышленных районах и городах она выше.