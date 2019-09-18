Людям с рассеянным склерозом помогут найти на работу

В России стартовал проект «Неограниченные возможности», направленный на помощь в трудоустройстве людям с рассеянным склерозом (РС).

На одном из самых популярных сайтов по поиску работы появились информационные промостраницы для соискателей с РС и работодателей, сообщает АСИ. Те, кто ищет работу, могут там оставить заявку на помощь в трудоустройстве. Специалисты в области подбора персонала из Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» перезвонят и предоставят всю необходимую информацию.

Принять участие в проекте могут соискатели с рассеянным склерозом с группой инвалидности и без, важно только иметь образование не ниже среднего специального.

Работодателям же предлагается открыть вакансию для людей с РС. Это могут сделать компании, работающие в области переводов, IT, дизайна, администрирования и других видов деятельности, доступных для людей с инвалидностью.