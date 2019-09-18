Борьба с маргинальными «наливайками» ударит по интеллигентному пьянству

Борьба с круглосуточными «наливайками» грозит ударить и по главной барной магистрали Петербурга - улице Рубинштейна. Сухой закон в конкретном доме сможет ввести собрание собственников, с разрешения региональных властей.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 18 сентября рассмотрел законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя в жилых домах. Как пояснила «Фонтанке» представитель комитета, большинством голосов было рекомендовано принять документ в первом чтении с учетом доработок ко второму. На пленарном заседании Госдумы его рассмотрят в начале октября, точная дата пока не назначена.

Предложенные поправки в закон о производстве и обороте этилового спирта запрещают торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Заведения бОльшего формата сохранят право разливать спиртное при условии, если будут соблюдать региональные законы о тишине и не нарушать покой граждан.

При этом власти регионов получат право вводить дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета баров в жилых домах, если такое решение примет общее собрание собственников помещений.

Инициатива поступила в Госдуму еще в конце марта 2019 года. Среди ее авторов депутаты со спортивным прошлым Ольга Павлова и Сергей Чепиков, а также известный борец за нравственность Виталий Милонов. В пояснительной записке указывается, что причиной появления законопроекта стали многочисленные жалобы горожан на нарушения общественного порядка во дворах и на детских площадках возле домов. «Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки», – отмечают парламентарии.

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Документ стал итогом многолетней борьбы региональных и городских властей с так называемыми «рюмочными-оборотнями», то есть небольшими магазинами, которые обходят запрет на продажу спиртного в ночное время: получают алкогольную лицензию как заведение общепита, ставят несколько столиков и открывают бутылки при продаже.

Навести порядок с такими заведениями в Северной столице призвал еще в 2017 году тогдашний губернатор Георгий Полтавченко, отчитавший за «безобразие» комитет по потребительскому рынку. Но чиновники только развели рубками: в федеральном законе не содержится четкого ГОСТа, по которому заведение относится или не относится к бару. А значит, предъявить таким заведениям нечего. Петербургские депутаты тоже споткнулись на полномочиях. Всего, по данным Смольного, в городе около 100 таких торговых точек. Среди них не только одиночные магазинчики, но и крупные сети, к примеру «Росал24».

Более эффективное решение нашли федеральные парламентарии, предложив ввести ограничение по площади. Разъяснений насчет того, почему заведения менее 20 кв. м несут бОльшую угрозу для покоя жителей, нежели крупные бары, в законопроекте нет. Но, вероятно, авторы исходили из того, что напитки в таких точках в основном берут на вынос и потребляют под окнами домов и на детских площадках.

В жилых домах располагается 80% всех точек по продаже алкоголя в Северной столице, подсчитывали ранее участники рынка. Борьба с маргинальными «наливайками» может ударить и по интеллигентному пьянству, полагают они. В числе пострадавших могут оказаться, к примеру, магазины разливного пива, внутри которых зачастую располагается несколько столиков, а также бары небольшого формата. К примеру, «Угрюмочная» на улице Рубинштейна имеет площадь около 30 кв. м, и без учета барной стойки и технических помещений её зал может попасть под ограничение в 20 квадратов.

Исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков называет законопроект «популистским». «Бороться с рюмочными-оборотнями он не поможет: магазины без труда найдут способ обойти запрет – например, выставят дополнительные столики в торговом зале, общий размер которого обычно больше 20 кв. м», – комментирует он. Зато небольшие кафе, которые зачастую даже не работают по ночам, будут вынуждены перестать торговать алкоголем или искать более просторные помещения, что может быть равнозначно закрытию.

Еще более опасным для бизнеса может стать введение на региональном уровне полного запрета реализации спиртного в доме по решению общего собрания собственников. «Если такое ограничение установят, это будет означать конец улицы Рубинштейна как бренда Северной столицы, да и всего ресторанного бизнеса в центре Петербурга», – считает собственник коммерческих помещений на главной барной магистрали Александр Жаворонков.

Ранее владельцы квартир на улице Рубинштейна неоднократно заявляли о переизбытке питейных заведений у себя под окнами и желании сократить их число. Сейчас петербургские власти ссылаются на недостаток полномочий и предлагают жителями заключить с барменами общественный договор.

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Аналогичные конфликты назревают и на других улицах с высокой концентрацией общепита. «90% заведений общепита в центре Петербурга находится в жилых домах, и без продажи алкоголя бизнес потеряет экономическую привлекательность», – говорит Александр Жаворонков. По его мнению, совсем другие ограничения помогли бы снизить накал страстей: например, власти региона могли бы запретить продажу алкоголя заведениям во дворах жилых домов.

Перспективой убить бизнес добросовестных участников рынка обеспокоены и в федеральном правительстве. Ограничение площади зала может отрицательно сказаться на рентабельности, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции, говорится в отзыве на законопроект. При этом «концептуально» законопроект чиновники поддержали, передает «Коммерсант».

В комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству пообещали провести оценку регулирующего воздействия и поинтересоваться мнением бизнеса и региональных властей. В частности, норматив по 20 кв. м может быть пересмотрен. Но в большую или меньшую сторону, в пресс-службе не уточнили.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»