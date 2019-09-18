«Проститутку ты снимаешь на час — ну, 100 долларов». Представитель РПЦ, говоря о суррогатном материнстве, показал неожиданные познания

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов выступил против крещения детей, которые появились на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства. Об этом 18 сентября пишет «Интерфакс».

«Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого», – заявил представитель РПЦ.

Протоиерей Смирнов также подчеркнул, что крестить детей, рожденных подобным образом, ни к чему. А отношение к суррогатному материнству у священника оказалось чуть ли не еще хуже, причем отец Димитрий показал неожиданную осведомленность в вопросе стоимости продажной любви в столице.

«Суррогатное материнство — худший из видов проституции, потому что проститутку ты снимаешь на час — ну, 100 долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше. Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну а разве суррогатная мать не торгует своим телом?» – заявил протоиерей Димитрий Смирнов.

Он уточнил, что креститься рожденные таким образом люди смогут в сознательном возрасте — как это сделали многие святые, такие как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Спешить с этим, по мнению представителя РПЦ, не обязательно. Отметим, такое мнение противоречит одному из основных догматов христианства о «первородном грехе», согласно которому некрещенные младенцы попадают в ад.