На КАД был вертолёт, дорога в ошмётках ограждений: «Транзит» влетел в стоящую машину дорожников

Пробка длиной почти 4 километра образовалась днем 18 сентября на севере КАД из-за ДТП на внешнем кольце перед пересечением с Выборгским шоссе.

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что на реконструируемом участке среди боновых ограждений стоит разбитый «Рено», рядом два грузовика, на дороге валяются пластиковые обломки ограждений. На сиденьях «Рено» – жёлтые жилеты с надписью «ВАД» (компания «ВАД» как раз ведёт работы на этом участке).

«Спасители приезжали, вырезали», – пишет в комментариях Мария. «Туда и пожарные, и реанимация, и вертолёт приезжали, очень страшная авария», – добавляет Юлия.

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В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области подтвердили, что ДТП произошло 18 сентября около 13:25 на 122-м километре КАД. По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения на «Форде Транзит» не справился с управлением, врезался в водоналивные ограждения, а затем в стоящий за ними «Рено Логан».

Водитель «Логана», мужчина 1979 года рождения, госпитализирован в тяжёлом состоянии. Он занимался ремонтом ограждений и в момент ДТП находился в салоне машины.

По данным «Яндекс.Карт», пробка стоит почти до развязки с проспектом Энгельса.