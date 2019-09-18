Из «Озера Долгого» выудили бюллетени. Улов собирали Горизбирком и ЦИК

Неделя круглосуточной «наружки» за ИКМО «Озеро Долгое» - и в присутствии высоких московских гостей кандидаты прорвались к мешкам с бюллетенями. Неопечатанным.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Кандидаты «Озера Долгого», после таинственных пересчетов бюллетеней потерявшие возможность занять депутатские кресла, сняли осаду с избиркома. Им удалось, наконец, увидеть мешки с бюллетенями. Для этого потребовалось участие избирательной комиссии не в ранге города, а центральной, из столицы. Правда, председатель ИКМО со свитой молодчиков успела на пару часов раньше.

Утро 19 сентября у кандидатов в депутаты «Озеро Долгое», которые уже восьмые сутки дежурили под дверями муниципального избиркома из-за подозрений о возможных фальсификациях итогов выборов, началось бурно. Председатель избиркома Галина Светлова наконец-то пожаловала на работу. Там она, если верить объявлению на двери, не появлялась из-за болезни. Даму сопровождала внушительная свита — 12 спортивного вида мужчин и чемоданчик с инструментами.

Полицейская пломба, которая появилась на входной двери после событий в ночь на 12 сентября, не остановила гостей. Живой щит из спортсменов действовал избирательно: не пускал «дежурных» кандидатов мундепы и депутата Заксобрания Петербурга Надежду Тихонову, зато всячески оберегал от лишнего внимания Светлову. Один из мужчин оперативно вскрыл и заменил замок, мгновение — и председатель ИКМО вместе с женщиной (предположительно, сотрудницей муниципалитета) исчезли за дверью. Кордон «молодчиков» остался дежурить на улице. Они представились сотрудниками ЧОПа, однако никак это не подтвердили.

За два часа до нашествия в ИКМО стало известно, что 19 сентября комиссия Горизбиркома в присутствии сотрудников ЦИКа навестит каморку с бюллетенями (которую председатель ИКМО так берегла от чужих глаз, что потребовался даже обманный маневр с участием полиции) и перевезет всю избирательную документацию к себе на хранение.

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Приехавшая на место полиция и чуть позже МЧС в ситуацию не вмешивалась. Правда, правоохранители проявили было интерес к четырем чоповцам, но быстро его утратили. Зато в полицейской машине кандидаты неожиданно обнаружили главу муниципального образования Виктора Байдалакова. Разоблачению не помешали даже попытки мужчины прикрыть лицо капюшоном.

Что делала председатель ИКМО и ее компаньонка за закрытой дверью — достоверно неизвестно. По словам зампреда петербургского избиркома Аллы Егоровой, Светлова якобы пришла для раздачи зарплаты сотрудникам. ИКМО она покинула уже в сопровождении полиции. Чтобы потом появиться в Горизбиркоме. Но беседовали с ней, предварительно выставив за дверь всех представителей прессы. Спортсмены тем временем разбежались, кроме двух, которые остались дежурить в автомобиле.

В час дня, наконец, на «Долгоозерном рубеже» появились секретарь Горизбиркома Марина Жданова, член ГИК Екатерина Фесик, член Центризбиркома Александр Кинев и председатель ИКМО Галина Светлова. Жданова на требования кандидатов зафиксировать состояние пломб на двери, за которой хранятся бюллетени, сразу заметила, что это ее не интересует.

«Нам важно другое. Это вам важно. Вы, пожалуйста... в суд, прокуратуру и прочие дела. Ваша жалоба была связана с сохранностью избирательной документации. Дверь меня не интересует», – расставила секретарь точки над i.

Торжественного открытия помещения комиссии не получилось. Гостей встретил учиненный во время задержания в ночь на 13 сентября депутата Илья Шмакова разгром, под ногами хрустели останки посуды. Но хуже всего — запах. Неделю назад, когда кандидаты намеревались провести в компании с полицией ночь на посту в ИКМО, их коллеги притащили серьезные запасы провизии.

Как оказалось, секретарь ГИКа напрасно обошла вниманием состояние пломб на двери. С ними за прошедшую неделю, в течение которой борцы за честные выборы не спускали глаз с ИКМО, явно произошли изменения. В ночь на 12 сентября кандидаты (по совместительству, члены комиссии с правом совещательного голоса) опечатали дверь на совесть — разрисовав пломбы своими подписями. Сегодня полоски бумаги украсили водяные разводы, как будто их смачивали, чтобы снять без повреждения. А вот обратно композицию налепили уже не так аккуратно. Кандидаты комментировали отличия, представители ЦИК — фиксировали все на видео.

Светлову попросили довести до сведения кандидатов информацию о ее больничном, на основании которого председатель не появлялась в ИКМО с достопамятной ночи. «На двери висит объявление», – ответила та, на что ей заметили, что оно появилось только неделю назад, а зайти в ИКМО борцы за чистоту выборов пытаются с 10 числа. «Выглядите великолепно!» – с энтузиазмом констатировал кандидат от «Яблока Игорь Клопков. – встаете рано, в восемь утра уже на работе». «В десять, правда, уже не на работе», – дополнила картину его коллега Лариса Миляева, баллотировавшаяся от эсеров.

Дискуссию породил вопрос, кому предстоит делать уборку в разгромленном помещении. Светлова заявила — кто громил, тот пусть и наводит порядок. В этот момент очень вовремя в дверях появился майор, который неделю назад грозил кандидатам задержанием и применением физической силы. Борцы за выборы с видимым удовольствием перевели стрелки на него. «Ну вы же не покидали помещение, да?» – не растерялся правоохранитель. «Заявление подавала госпожа Светлова, она инициатор», – напомнила кандидат от справедливоросов Кристина Черемных. Круг замкнулся. Секретарь ГИК пристыдила спорщиков собственным примером, когда сама взялась за веник и совок.

На полу расстелили мешки, кто-то сказал «Ну что, поехали?», и кандидаты наконец-то смогли лицезреть пакеты, в которых вроде бы должна находиться избирательная документация. На каждый УИК (а всего в «Озере Долгом» их 33), пришлось по паре мешков из крафтовой бумаги — один с бюллетенями, второй — со списками избирателей. Правда, по итогу насчитали на две упаковки больше — на них даже не было пометок о номере УИКа, с которого прибыли.

Примечательная деталь: на всех упаковках, которые удалось разглядеть корреспонденту «Фонтанки», красовалась дата — 8 сентября, хотя 9 сентября официально в ряде УИКов якобы состоялся пересчет бюллетеней. Подозрения навевала и схожесть почерков в указании номеров участков и количества бюллетеней. Кроме того, из 68 пакетов пломбами с печатью УИКов могли похвастаться только пять: с участков №№ 1818, 1821 и 1843. Все остальные были просто перемотаны скотчем. Гарантии, что бюллетени не подделали, такая упаковка не дает, резюмировали очевидцы. Да и представить, что на трех десятках разных УИКов использовали одинаковый тип упаковки – сложно.

Каждый пакет проходил демонстрацию всем заинтересованным, после чего сотрудник Горизибркома и Екатерина Фесик упаковывали их в черные мусорные мешки, а Марина Жданова клеила номер. Кандидаты вели съемку, регулярно комментируя появление очередной упаковки: печати нет, подписи нет. На что Жданова периодически твердо заявляла: «Все упаковано абсолютно правильно. Ничего не вскрыто, сомнений нет». Кандидаты многозначительно переглядывались и задавали коварные вопросы о соответствии закону.

«Так, послушайте, вы мне задаете вопросы, экзаменуя меня – или что? Для меня видно, что пакеты закрыты, опечатаны», – завозмущалась представитель ГИКа. «Они не опечатаны», – возразил «яблочный кандидат Вячеслав Тутушкин. «Они опечатаны», – упорствовала дама. «Они замотаны скотчем, но не опечатаны», – не сдавался и ее оппонент. Однообразие упаковочных решений нарушило извлечение на свет двух упаковок треугольной формы.

Позднее член Горизбиркома Алексей Березин объяснял "Фонтанке": мешки должны быть именно опечатаны, а на месте склейки должна присутствовать печать и подписи членов УИКа. Если бюллетени пересчитывали позднее в ИКМО — должны иметься аналогичные реквизиты и подписи членов муниципальной комиссии.

Серьезную дискуссию вызвал составленный Ждановой акт изъятия избирательной документации. «В ходе визуального осмотра... обнаружено...68 опечатанных мешков, целостность которых на нарушена», – под таким текстом кандидатам и членам ИКМО в одних лицах предлагалось поставить свою подпись. Уговорить ГИК быть более точным в формулировках не удалось.

«Этот акт придуман нами и подписан нами. Можете подписываться или не подписываться», – стояла на своем Жданова. Подписались, но с оговоркой. На полях Тутушкин пояснил свое видение различий между опечатанным и упакованным мешком.

Впечатление, что запах к ИКМО все же стоял сносный, рассеялось, когда все, наконец, вышли на улицу, а черные мешки перекочевали в грузовичок. Кандидаты собрались в кружок писать собственный акт по итогам ревизии. Им предстоят судебные баталии в борьбе за отмену итогов выборов в «Озере Долгом». И записи с камер наблюдения на участках, которые можно получить только в судебном порядке, в будущем помогут прояснить картину, – был ли на самом деле произведен пересчет, по итогам которого все 20 мандатов получила «Единая Россия», причем три четверти достались депутатам предыдущего созыва.

После отъезда вышестоящих коллег заметно повеселевшая председатель избиркома Светлова воспользовалась как такси автомобилем полиции.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»