Послезавтра вспомним о лопате Беглова. Ждем первый снег

Прогнозы погоды в Петербурге и Ленобласти день ото дня все более впечатляющие. Если пару дней назад в сводках появилось слово «заморозки», то теперь там и вовсе фигурирует снег.

Как сообщает 18 сентября издание 47news со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром 19–21 сентября в области местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве (до -1...-3 градусов). А в пятницу, 20 сентября, в регионе ждут мокрый снег. Он будет сопровождать кратковременные дожди в соседнем регионе.

В Петербурге мокрый снег тоже прогнозируют – в отдельных районах ночью и утром. 20 сентября, как предполагает Гидрометцентр, в Северной столице начнется с нулевой отметки.

Напомним, в прошлом году первые заморозки в городе на Неве были на две недели позже – 8 октября. Тогда же на трассе М-11 увидели первый снег.