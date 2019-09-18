Зима близко. В Финляндии прошел первый снегопад

Первый снег выпал в северо-западной части Финляндии утром в среду, 18 сентября. Фотографиями и видео местные жители делятся в соцсетях.

Дыхание зимы почувствовали, в частности, в муниципалитете Килписъярви.

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Впрочем, для местных жителей это не стало неожиданностью. «На этой неделе в сентябре часто идет снег. Однако до наступления настоящей зимы он будет таять много раз», – цитирует местное издание Yle оленевода по имени Пер-Антти Лабба из деревни Каресуванто в Энонтекиё, которая стоит на берегу реки, отделяющей Финляндию от Швеции.

В прошлом году первый снег был зафиксирован 25 сентября в деревне Килписъярви, на 100 км севернее.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни снег будет идти местами на севере Лапландии, но количество осадков будет незначительным. На юге Суоми обещают до +11 градусов Цельсия.

В Петербурге первый снег в отдельных районах метеорологи обещают уже 20 сентября.