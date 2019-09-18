Женщина и ребенок упали в яму с кипятком в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку

Сибирячка с двухлетним ребенком провалились в яму с кипятком в Центральном районе Новосибирска. После сообщений СМИ к делу подключились следователи.

«В Новосибирске следователи проводят проверку сведений по сообщению из средств массовой информации о получении ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.(выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится https://nsk.sledcom.ru/news/item/1390663/ 18 сентября в заявлении на сайте Следственного комитета.

ЧП произошло накануне во время прогулки по тротуару в Центральном районе Новосибирска. Начальник службы анестезиологии областной клинической больницы Игорь Саматов рассказал РИА «Новости», что получившая ожоги женщина находится в состоянии средней тяжести. Ребенка уже вывели из «ожогового шока». Его состояние – стабильное, несмотря на ожоги на 20% поверхности тела.

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«Прогноз для жизни благоприятный. Думаю, что все будет хорошо», – резюмировал Саматов.