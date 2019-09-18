Инкассаторы на Ямале чуть не стали добычей медведя. Но тут закричала женщина

В очередной раз русская женщина останавливает медведя буквально «на скаку», применяя своё природное оружие – голос. Инцидент попал на видео.

Кадр из видео в YouTube

Как сообщает 18 сентября «Ямал-Регион», в Надымском районе ЯНАО, в 15 километрах от посёлка Правохеттинский, медведь едва не напал на инкассаторов, стоявших у своих автомобилей. Однако ехавшие мимо очевидцы заметили приближение зверя (они и сняли это видео), и женщина предупредила инкассаторов: «К вам медведь бежит, ребята, медведь! Сядьте в машины».

Те успели запрыгнуть в машины и даже отблагодарить спасительницу. Медведь же переключил внимание на автомобиль очевидцев, но догнать его не смог.

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За последние полтора месяца новостные ленты облетели две истории про женщин, спасшихся от медведей. Хабаровская бабушка сутки простояла в трясине, рыча на животное. А в Якутии молодая сторожиха просто очень громко заорала.

Существуют и другие способы воздействия на этих грозных зверей. Так, собиратель оленьих рогов из Тувы откусил медведю язык, когда тот кусал его за лицо.