Происшествия
Инкассаторы на Ямале чуть не стали добычей медведя. Но тут закричала женщина
В очередной раз русская женщина останавливает медведя буквально «на скаку», применяя своё природное оружие – голос. Инцидент попал на видео.
Как сообщает 18 сентября «Ямал-Регион», в Надымском районе ЯНАО, в 15 километрах от посёлка Правохеттинский, медведь едва не напал на инкассаторов, стоявших у своих автомобилей. Однако ехавшие мимо очевидцы заметили приближение зверя (они и сняли это видео), и женщина предупредила инкассаторов: «К вам медведь бежит, ребята, медведь! Сядьте в машины».
Те успели запрыгнуть в машины и даже отблагодарить спасительницу. Медведь же переключил внимание на автомобиль очевидцев, но догнать его не смог.
За последние полтора месяца новостные ленты облетели две истории про женщин, спасшихся от медведей. Хабаровская бабушка сутки простояла в трясине, рыча на животное. А в Якутии молодая сторожиха просто очень громко заорала.
Существуют и другие способы воздействия на этих грозных зверей. Так, собиратель оленьих рогов из Тувы откусил медведю язык, когда тот кусал его за лицо.