Оператор Wi-Fi в метро заспамил пассажиров в Петербурге и Москве. Спасение России откладывается

Вал сообщений от приложения MT_Free компании «МаксимаТелеком» накрыл смартфоны пассажиров метро Петербурга 18 сентября. На спам «Фонтанке» пожаловались читатели.

скриншот читатель Виталий

«Я подключён к платному тарифу "Как дома...". Все хорошо, жалоб почти не было, но вот сегодня, похоже, сеть взломали, засыпав, по крайней мере мой телефон флеш сообщениями невнятного характера», — написал Виталий.

Пользователи получили однотипное сообщение, призывающее спасать Россию. Атаке подверглись также и смартфоны москвичей.

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В петербургской подземке посоветовали обратиться к оператору сетей Wi-Fi компании «МаксимаТелеком», которая также обслуживает и метро Москвы. «Фонтанка» отправила запрос.

Приложение MT_Free используется, в том числе, для управления платной подпиской для доступа к сети без просмотра рекламы.