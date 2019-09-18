Новоиспеченная супруга Бондарчука Паулина Андреева показала не то свадебное платье

Актриса Паулина Андреева показала свое свадебное платье широкой публике только на следующий день после празднования бракосочетания с режиссером Федором Бондарчуком. Фото, которое Андреева разместила 18 сентября у себя в «Инстаграме», было сделано на парадной лестнице в Юсуповском дворце — что странно, ведь основное торжество прошло по другому адресу. Свадебное платье дополняют накидка с длинным шлейфом от российского бренда Maison Bohemique и пышная белая фата.

Молодожены решили оградить свою свадьбу от посторонних глаз: гостей попросили не снимать мероприятие и не выкладывать фото или видео в социальные сети, а журналистов сбили с толку раскатанной у Юсуповского дворца красной дорожкой. На свадебный прием гостей повезли не туда, а в особняк Беггровых на Невском проспекте. Оттуда молодожены вышли уже в четвертом часу утра, на Паулине Андреевой было белое мини-платье с лентами, которое она надевала, видимо, второпях — застежка на спине разошлась.