«Миллиардер из ФСБ» решил сотрудничать со следствием. Черкалин расскажет о своём экс-начальнике

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, у которого при обыске нашли миллиарды рублей, заключил досудебное соглашение и начал давать показания.

Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на собственные источники 18 сентября. Черкалин якобы готов рассказать об эпизодах, связанных не только с ним, но с его бывшим руководителем Дмитрием Фроловым.

«Сейчас в ФСБ приходят бизнесмены, банкиры, которые столкнулись со связкой Фролов – Черкалин и другими взаимодействовавшими с ними сотрудниками. Кстати, Фролов был лидером в этой связке. Приходящие рассказывают, какие суммы передали за общее покровительство, услуги. Но из-за отсутствия доказательной базы большинству материалов дать ход не получается. С показаниями Черкалина расследование по некоторым подобным эпизодам, возможно, удастся сдвинуть с мертвой точки», — рассказал источник агентства.

Источники «Росбалта» предполагают, что со временем Черкалину и Фролову могут быть предъявлены обвинения в получении взяток и посредничестве при передаче взяток от руководителей и владельцев ряда банков.

Офицеры ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина в 2011 году. По версии следствия, чекисты, угрожая уголовным преследованием, вынудили его передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», которые позднее были переведены в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Гляделкин тогда проходил в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве со стороны бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина; оперативное сопровождение этого дела курировал Фролов.