«Фалафель-кинг» попросили на выход. Смольный выселил стрит-фуд кафе с Загородного проспекта

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил кафе «Фалафель-кинг» возле станции метро «Владимирская». Как рассказали 18 сентября в ведомстве, заведение общепита незаконно захватило принадлежащее городу помещение на Загородном проспекте, д. 22, лит. А. Здание является объектом культурного наследия «Дом, в котором в 1864–1878 годах жил С.П. Боткин». Ранее площади на первом этаже были сданы в аренду ООО ФСПО, но договор был расторгнут. Просьбу покинуть помещение добровольно бизнес проигнорировал.

Также ККИ освободил нежилое помещение на Купчинской улице, д. 21, от магазина «Продукты 24». Прежде Смольный сдавал более 170 кв. м ООО «Александрия», но прекратил отношения с арендатором в апреле 2019 года. Бизнес после напоминания чиновников свернул деятельность, но лишь частично. В ходе рейда ведомства 18 сентября оборудование было вывезено окончательно.