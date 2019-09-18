Гонщик на моторной лодке погиб в Италии, устанавливая мировой рекорд

Чемпион по гонкам на моторных лодках Фабио Буцци и еще два человека погибли в Италии, пытаясь установить новый мировой рекорд. Об этом 18 сентября сообщает IL Gazzettino.

Трагедия произошла в Венеции — Буцци с товарищами шли туда из Монте-Карло. По данным издания, им удалось установить новый мировой рекорд — преодолеть этот путь за 18 часов 30 минут. Однако в конце пути моторная лодка на скорости 148 км/ч врезалась в искусственную плотину, которая защищает Венецию от наводнений. Всего на борту было четыре человека, трое из них погибли.

Tre morti e un ferito grave. ? il tragico bilancio dello schianto di un motoscafo contro una diga nella Laguna veneta. Tra le vittime il campione di offshore Fabio Buzzi, tentava di stabilire il record di velocit? Montecarlo-Venezia pic.twitter.com/2v8MaVdO8v — Tg3 (@Tg3web) September 18, 2019

Фабио Буцци было 76 лет, он был не только гонщиком, но и конструктором моторных катеров. Буцци выиграл 10 чемпионатов мира за свою карьеру. В сентябре 2019-го он установил очередной мировой рекорд, разогнав свой катер до 277,515 км/час. Причем прошлый рекорд был поставлен также итальянцем — в 1992 году.