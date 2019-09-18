В 70 городах России и ещё в пяти странах пройдут «Чистые игры»

21 сентября — Всемирный день чистоты. Десятки тысяч людей по всему миру выйдут на экологические акции. В этот день в 70 городах России, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, пройдёт турнир по «Чистым играм» – Осенний Кубок Чистоты.

В один день состоится 100 мероприятий с общим онлайн-рейтингом. Лучшие команды получат призы. Собранные отходы будут утилизированы, а мусор, собранный раздельно, будет направлен во вторичную переработку.

Те, кто желает принять участие в играх, должны зарегистрировать команду от 2 до 4 человек на официальном сайте мероприятия (участие бесплатное).

«Чистые игры» пройдут не только в России. Впервые состоится международный турнир — Кубок Чистоты Балтийского моря. В нём примут участие жители Эстонии, Польши, Латвии, Украины, Белоруссии и России.

«21 сентября «Чистые игры» пройдут по всей стране, но особенно ценным для нас будет первый международный турнир. Мы долго над этим работали, проводили стажировку для иностранцев. В один день сотни участников в шести странах сделают мир немного чище, задумаются об экологических проблемах, узнают что-то новое и, может быть, в дальнейшем привлекут к этому своих друзей и знакомых. Мне особенно приятно, что мы запустили такую инициативу», — говорит основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.