Главарей преступного мира хотят изолировать и на зоне. Поправки уже на пути к Госдуме

Поправки, которые должны определить правила содержания лидеров преступного мира в российских учреждениях пенитенциарной системы, внесут на следующей неделе в Государственную думу.

«Необходимо, чтобы лидеры преступных сообществ не оказывали своего негативного воздействия на других осуждённых, а также не занимались координацией незаконных действий из мест лишения свободы», – цитирует 18 сентября автора поправок депутата-единоросса Александра Хинштейна «Парламентская газета».

По словам народного избранника, законопроект уже получил поддержку координационного совета фракции «Единая Россия». Хинштейн считает, что подготовленные им поправки усилят ранее принятые законы о борьбе с организованной преступностью.

Он отметил, что в законодательстве РФ уже есть нормы об изолированном содержании в колониях отдельных категорий граждан, куда добавят и главарей преступного мира. Строить отдельных изоляторов и тюрем для них не будут, заверил депутат.

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«Надо понимать, что у нас количество людей, потенциально подходящих для привлечения к уголовной ответственности по новой статье, меньше, чем учреждений уголовно-исполнительной системы, и проблем с их размещением не возникнет <...> Кроме того, воры в законе сейчас бегут из страны, так что их будет ещё меньше», – уточнил единоросс.

Напомним, что в марте Госдума уже приняла один закон, направленный на «воров в законе». Нововведение ужесточает уголовную ответственность за создание преступного сообщества и руководство им. Максимальным наказанием может стать пожизненного заключение.