Суд решил судьбу водителя, который сбил упавшего пешехода. Причина – «преступное легкомыслие», а вовсе не наледь от прорыва

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении водителя Дмитрия Прокофьева, три года назад сбившего пешехода, сообщает 18 сентября объединённая пресс-служба судов. Водитель получил условный срок, при этом суд фактически признал, что коммунальщики лукавили, заявляя, что не имеют отношения к ДТП.

ДТП произошло 18 марта 2016 года на пешеходном переходе у дома 28 по улице Одоевского. Прокофьев ехал на Citroen Jumper в левой полосе от Наличной в сторону проспекта КИМа со скоростью 65 км/ч. Погода была солнечная, асфальт обледенелым, потому что после повреждения трубы на дороге разлилась вода.

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель (цитируем судебную речь) «проявил преступное легкомыслие, выразившееся в том, что без учета погодных и дорожных условий, в том числе наличия в его полосе движения наледи, образовавшейся в результате замерзания воды, разлившейся по проезжей части из-за повреждения трубы водоснабжения, которая имела протяженность 82,6 м и заканчивалась в зоне вышеуказанного пешеходного перехода». «Располагая технической возможностью для предотвращения ДТП», Прокофьев совершил наезд на пешехода. Пешеход скончался.

Подсудимый вину не признал. По его словам, пешехода он видел, в 20–30 метрах начал сбрасывать скорость. Пешеход побежал. Водитель применил экстренное торможение, но «из-за обледенения избежать наезда не удалось». «Экспертиза показала, что у Прокофьева была возможность предотвратить ДТП», – подчёркивается в сообщении пресс-службы судов.

Реклама



В этом сообщении не говорится о том, что пешеход поскользнулся и упал, – «Фонтанка» описывала обстоятельства ДТП. Тогда Водоканал утверждал, что наледь на проезжей части не связана с прорывом трубы: «У нас было вытекание утром во дворе дома 28 на Одоевского, в 11 утра вытекание локализовали, до дороги вода не дошла». Суд пришёл к обратным выводам, но виновным признан всё же водитель.

Прокофьев осуждён по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначенное ему наказание – лишение свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года с лишением права управления ТС сроком на 1 год. Кроме того, с него взысканы компенсации морального ущерба в размере 1 миллиона рублей и материального вреда в сумме 233 061 рубль.