Becar планирует построить в Петербурге коливинг площадью 120 тыс. квадратых метров

предоставлено компанией Becar Asset Management

В новом гостиничном проекте девелопера, в Московском районе, из пяти 26-этажных корпусов три будут реализованы в новом формате – коливинга. Номерной фонд составит не менее 1500 юнитов.

Отельный комплекс общей площадью порядка 120 тыс. кв. метров планируется возвести до 2025 года. Известно, что в составе проекта помимо коливинга будут работать два отеля.

Проект будет реализован в привычном для компании кондо-формате как среди частных, так и институциональных инвесторов. Управлением комплекса с множественностью собственников займется УК Becar.

Коливинг в Московском районе станет проектом, который сможет привлечь инвестиции за счет кондо-формата. Обеспечить доходность собственникам позволит планомерно растущая загрузка комплекса: для резидентов разрабатываются событийные программы, которые привлекут представителей современного поколения.

При разработке концепции аналитики Becar провели масштабное исследование мирового рынка коливингов, изучив 957 проектов. В 2018 году в мире насчитывался всего 191 коливинг, и за последние два года рынок вырос в 5 раз – до 957 проектов. 32% коливингов сосредоточены в городах с населением свыше 5 миллионов человек.

В классических коливингах резиденты могут получить не только комфортное размещение и среду единомышленников, но и ряд сервисов, таких как прачечные, спа-зоны, фитнес, коворкинги и переговорные, библиотеки и концертные площадки, игровые зоны и зоны для общения. Все это составляет многофункциональное пространство «Мы» в проекте Becar. Личное пространство гостя – его номер – несмотря на ограничения по площади, сохранит его функциональность, благодаря планировочным решениям и современным технологиям, близким поколению миллениалов.

По мнению президента Becar Asset Management Александра Шарапова, подобные проекты не только отражают изменения рынка, но и позволяют получить новый опыт как резидентам, так и командам, которые работают над их созданиями.

«Мы считаем, что существующий рынок недвижимости не всегда успевает реагировать на изменения и новые запросы его аудитории. Такие компании как наша играют жизненно важную роль, показывая ценность и эффективность квадратного метра», – отмечает Шарапов.