Песков о деле Устинова: Давайте дождемся апелляции

Администрация российского президента по-прежнему предпочитает абстрагироваться от громкого дела актера Павла Устинова, получившего реальный срок за вывих плеча росгвардейца. В Кремле призывают сограждан дождаться итогов апелляции.

«Совершенно неважно, смотрели видео [задержания] в Кремле или не смотрели, – заявил днем 18 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсантъ FM». – Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий... Единственное законное действие, которое имело место, — это то, что была апелляция. Давайте дождемся с вами итогов рассмотрения этой апелляции».

Подчиненный Владимира Путина настаивает, что вопрос — не прерогатива Кремля.

«Мы принимаем это к сведению — позицию, которую заняли или некоторые люди, или некоторые группы людей. Мы принимаем это к сведению», – добавил Песков.

Напомним, в Москве возле здания президентской администрации сегодня идут одиночные пикеты в поддержку Устинова. Желающие принять участие в акции протеста (в том числе многие известные коллеги актера) выстраиваются в очередь. Сегодня же защитник объявил о намерении обжаловать несправедливый, по мнению юристов, приговор.