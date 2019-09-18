Песков о деле Устинова: Давайте дождемся апелляции
Администрация российского президента по-прежнему предпочитает абстрагироваться от громкого дела актера Павла Устинова, получившего реальный срок за вывих плеча росгвардейца. В Кремле призывают сограждан дождаться итогов апелляции.
«Совершенно неважно, смотрели видео [задержания] в Кремле или не смотрели, – заявил днем 18 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсантъ FM». – Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий... Единственное законное действие, которое имело место, — это то, что была апелляция. Давайте дождемся с вами итогов рассмотрения этой апелляции».
Подчиненный Владимира Путина настаивает, что вопрос — не прерогатива Кремля.
«Мы принимаем это к сведению — позицию, которую заняли или некоторые люди, или некоторые группы людей. Мы принимаем это к сведению», – добавил Песков.
Напомним, в Москве возле здания президентской администрации сегодня идут одиночные пикеты в поддержку Устинова. Желающие принять участие в акции протеста (в том числе многие известные коллеги актера) выстраиваются в очередь. Сегодня же защитник объявил о намерении обжаловать несправедливый, по мнению юристов, приговор.
Справка:
Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Деятель культуры вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. В Кремле не стали комментировать решение суда, отметив лишь, что дело Устинова вряд ли может сказаться на «доверии россиян к Росгвардии».
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были 828 человек.