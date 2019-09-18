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Общество
18.09.2019 15:32
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«Оказать им квалифицированную правовую помощь». Московский патриархат озаботился судьбой фигурантов «московского дела» после коллективного письма священников РПЦ

Руководство Московского патриархата РПЦ заявляет, что «окажет квалифицированную правовую помощь» фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти — так называемого «московского дела». Об этом сообщается 18 сентября на официальном сайте патриархии. 

«Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, Правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса и, в случае в необходимости, оказать им квалифицированную правовую помощь», – говорится в сообщении.

Заявление последовало на следующий день после того, как десятки священников Русской православной церкви впервые в современной истории солидарно выступили в защиту фигурантов резонансного уголовного дела. 

В отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ МП признали, что их комментарий стал следствием этой «инициативы снизу», но отметили, что правозащитная деятельность церкви «направлена на конкретную личность, а не на использование политическими движениями факта осуждения тех или иных лиц в целях борьбы за собственную власть, как это не раз случалось в истории многих стран».

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Изучив список подписантов коллективного письма, в пресс-службе Московского патриархата уточнили, что его подписанты навряд ли могут давать оценки известному уголовному делу.

«Детали соответствующих уголовных дел известны только тем, кто их изучал, и вряд ли священники, проживающие в Австрии, Белоруссии, Гонконге, Испании, России или на Украине, имеют достаточно полное представление о материалах данных дел, чтобы сделать вывод о виновности или невиновности», – сказано в заявлении.

Первый публичный комментарий представителей руководства РПЦ МП на открытое письмо священников, которые напомнили судьям о неминуемости суда Божьего, сравнивал письмо с «политической декларацией».

«Это политика, а не печалование, – заявил утром в среду замглавы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. – Борьба с государством и властью — не миссия РПЦ».

В свою очередь, один из подписантов «Открытого письма священников в защиту заключенных по «московскому делу» петербургский протоиерей Георгий Иоффе отверг обвинения в политическом характере своего жеста.

«Я подписал, потому что это достойный, честный текст, лишённый политических аспектов. Там нет политических призывов. Там есть только апелляции к Евангелию и к совести, – сказал в интервью «Фонтанке» Иоффе. – Думаю, что любой человек с не атрофированной совестью может, не скажу – должен, но может высказать своё мнение».

Накануне в поддержку фигурантов «московского дела» правозащитники Москвы опубликовали своё коллективное письмо под заголовком «Остановить государственный бандитизм». Письмо в защиту фигурантов дела в среду подписали и несколько десятков учителей России.

Справка:

Так называемое «московское дело» появилось после разгона участников уличной акции протеста в Москве 27 июля 2019 года. В этот день были задержаны 1388 человек, из них 76 несовершеннолетних. Полиция и Росгвардия в ходе задержаний применяли спецсредства. Москвичи протестовали против недопуска на выборы 8 сентября независимых кандидатов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ). 2 августа дело было объединено с делом о насилии в отношении представителей власти. В настоящий момент по делу проходят 12 человек в возрасте от 20 до 43 лет. В отношении пятерых фигурантов дело было прекращено из-за «отсутствия состава преступления». Признавший вину Данила Беглец получил два года колонии, также пошедший на сделку со следствием Иван Подкопаев получил три года, Кирилл Жуков - три года, Евгений Коваленко - три с половиной года, Константин Котов - четыре года, Павел Устинов - три с половиной года. Судебное разбирательство по всем фигурантам завершилось в рекордные сроки. После приговора актёру Устинову в России стартовал флешмоб в его защиту. Известные актёры стали публиковать видеообращения в поддержку коллеги, назвав наказание для человека, который не участвовал в протестах, но был задержан, «беспределом». 18 сентября в защиту Устинова высказался в том числе секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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