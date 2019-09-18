Служба поддержки «Яндекс.Такси» не знает про забывших багаж туристов из Уфы. Но если найдут – помогут

Заявление в полицию от пожилой пары из Уфы, которая приехала к гостинице в Петербурге на такси и осталась без чемодана, не нашло обоснований со стороны сервиса «Яндекс.Такси».

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе агрегатора, подобных обращений за последние несколько дней служба поддержки не фиксировала, забытый в багажнике чемодан искать никто из клиентов не пытался. В случае, если подобное заявление все же поступит, заверили в «Яндексе», то туристам обязательно постараются помочь.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что пара туристов возле гостиницы на набережной Лейтенанта Шмидта забыла в багажнике «Яндекс.Такси» чемодан, не смогла получить помощи от службы поддержки клиентов и обратилась с заявлением в полицию. Ущерб гости Петербурга оценили в сто тысяч рублей.