Актеры вышли на Дворцовую в поддержку коллеги Устинова. Их пятеро

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Скромной вышла поддержка коллег по актерскому цеху осужденного на 3,5 года колонии Павла Устинова на одиночных пикетах в Петербурге. Очередей, подобных московским, не вышло.

Как передает корреспондент «Фонтанки», среди солидарных у Эрмитажа 18 сентября оказались пятеро, в частности актер из сериала «Молодежка» Александр Соколовский, актрисы Елена Махова и Ольга Лерман. Отметим, все трое в основном трудятся в московских театрах.

Собравшиеся добавили, что звали Лизу Боярскую, но она прийти не смогла. Однако актриса выразила свою поддержку накануне через соцсети – для нее очевидно, что приговор Устинову ошибочен.

Реклама



Актеры провели на площади примерно час, замерзли и разошлись. В Москве пикеты проходили у здания президентской администрации, из артистов, режиссеров и прочих сочувствующих выстроилась очередь, в ней было не меньше ста человек.

Устинова приговорили за вывихнутое плечо омоновца, он получил 3,5 года колонии. Его задержали 3 августа во время протестной акции, посвященной недопуску кандидатов на выборы в Мосгордуму. Устинов утверждает, что в митинге не участвовал, ждал у метро друга, в момент задержания смотрел в телефон, ничего не выкрикивал и плакатов не держал, а от росгвардейцев отшатнулся, чтобы защитный шлем не угодил ему в голову. Слова актера подтверждают видеозаписи, приобщать которые к делу судья Криворучко отказался. Приговор вызвал широчайший резонанс, на этом фоне другого фигуранта «московского дела» отпустили на подписку, а материалы вернули в прокуратуру.