Москвичей не пустили проектировать 4 станции петербургского метро за 1 млрд рублей. Скинув цену на 25%, победил петербургский институт

Участок Красносельско-Калининской линии от «Брестской» до «Сосновой Поляны» за 743 млн рублей спроектирует «Ленметрогипротранс». Это следует из результатов конкурса комитета по развитию транспортной инфраструктуры, опубликованных 18 сентября.

За победу с петербургским проектным институтом попытался бороться московский «Метрогипротранс», однако комиссия комитета признала вторую часть заявки столичной компании не соответствующей требованиям конкурса. Стоит отметить, что «Ленметрогипротранс» скинул от начальной цены контракта 247 млн рублей, или 25%.

«Фонтанка» обращала внимание на эту закупку: по условиям техзадания, проект станций метро «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна» будет изготавливаться в течение 4 лет. Это может оказаться чревато тем, что к моменту окончания проектирования часть документации уже будет не пригодна в силу своей старости. Однако в комитете по развитию транспортной инфраструктуры «Фонтанку» заверили, что такой проблемы не возникнет.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Смольный задекларировал намерение построить участок Красносельско-Калининской линии метро до «Сосновой Поляны» не раньше 2027 года. Особенно сильно появления подземки в этом районе ждут жители Красного Села, так как со строительством метро увязано появление трамвайной линии до района.

Напомним, что сейчас в Петербурге ждут первого участка коричневой линии в виде станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная». По действующему контракту на 37 млрд рублей компания «Метрострой» должна закончить со станциями к июню 2022 года.