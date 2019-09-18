ФСБ задержала в Дагестане молодого боевика. Он прятал бомбу в лесу

Сотрудники ФСБ задержали сторонника «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в Дагестане. Об этом 18 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Задержанный родился в 2000 году, уточнили в НАК. Его взяли в лесополосе Тарумовского района республики. По предварительной информации, боевик пытался забрать из тайника «самодельное взрывное устройство большой мощности». Как подчеркнули в НАК, он планировал совершить теракт против сотрудников силовых ведомств Дагестана.