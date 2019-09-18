Студент пожаловался на руководство уральского вуза. Ему грозят отчислением из-за подписки на ЛГБТ-сообщество

Студент Уральского экономического университета рассказал об угрозе отчисления из-за подписки в социальных сетях на группу ЛГБТ-сообщества.

Как пишет местное издание eanews.ru, социальные сети студентов УрГЭУ просматривают сотрудники вуза. Одного из учащихся вызвали к проректору по воспитательной работе Роману Краснову из-за подписки на паблик с ЛГБТ-тематикой. По словам студента, его отправили собирать характеристики из школы и с места работы, на их основании будет приниматься решение о том, является он геем или нет. Из групп, вызвавших скандал, учащийся уже удалился.

Один из однокашников подтвердил Znak.com, что молодой человек, у которого возникла такая проблема, действительно учится в УрГЭУ.

Проректор по воспитательной работе Роман Краснов отметил, что в вузе действительно мониторят социальные сети студентов. «Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы. И что мешает нашему управлению по молодежной политике, нашему социальному управлению посмотреть, чем занимаются наши студенты во внеучебное время? Мы, конечно, смотрим социальные сети», — сказал он. Конкретную ситуацию с отчислением учащегося он комментировать не стал.

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Советник ректора УрГЭУ по патриотическому воспитанию, депутат думы Екатеринбурга Сергей Воронин назвал абсурдной ситуацию с угрозой отчислить студента вуза из-за подписки на ЛГБТ-группу в социальных сетях. «Для меня ситуация абсурдная. Даже если он [состоит в группе], пропаганды ведь там нет. Но эта ситуация широко обсуждается сотрудниками и аудиторией», — прокомментировал Воронин.