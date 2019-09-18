Спустя месяц после крещения игуменом Фотием младенца в Гатчине прокуратура нашла жестокость и велела «нарушения устранить»

Итоги прокурорской проверки храма в Гатчине, где священник чуть не утопил младенца и был уволен, показали, что игумен Фотий вел себя агрессивно. Надзор упомянул про Конституцию.

О том, что прокурор Гатчины увидел в церкви Покрова Божьей Матери, надзор сообщает 18 сентября. Проверка была организована «в связи с широким освещением в средствах массовой информации факта жестокого обращения с ребенком во время крещения», «Фонтанка» писала о методах игумена Фотия 11 августа, и уже на следующий день священнослужитель остался без служения.

Ведомство дает свою оценку его действиям, назвав их агрессивными и неправомерными. По мнению прокуратуры, игумен «грубо нарушил предусмотренные международным правом, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами права несовершеннолетнего».

Проверка, исходя из текста релиза, ставит церковь в неловкое положение – прокуратура внесла в адрес архиерея Гатчинской епархии представление, требуя нарушения устранить, однако Фотий там уже не работает и других подобных случаев, насколько известно «Фонтанке», там не происходило. Представление, утверждает надзор, находится на рассмотрении.

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Видеозапись из храма «Фонтанке» предоставила мама малыша. На кадрах видно, как Фотий притапливает ребенка и, несмотря на протесты родителей, пытается завершить обряд. Нашему изданию священнослужитель рассказал, что крестил так всю жизнь. Епархия извинилась за него перед семьей.