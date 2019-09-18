Рейс в Салоники из Пулково снова отложен. Пассажиры томятся в терминале почти 12 часов

Рейс авиакомпании «Ямал» из Петербурга в Салоники так и не улетел днем 18 сентября. Назначенное ранее время снова сдвинулось, задержка составит половину суток.

В данный момент, следует из онлайн-табло Пулково, в расписании стоит время 16.10. Ранее отправиться в Грецию намечали в 15 часов. А по графику и вовсе стояло 04.40.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура ранее заявила, что держит ситуацию на контроле. Нарушений прав пассажиров не видит: всех обеспечили горчим питанием и напитками.

Напомним, задержка рейса «Ямала» связана с технической неисправностью борта. За пассажирами обещали отправить резервный самолет.