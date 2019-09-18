Защитники семейных ценностей выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Аргументировали это тем, что «Россия — не колония»

Межрегиональное общественное движение «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив» выступил против обязательных выпускных экзаменов по иностранному языку в 9 и 11 классах, потому что это помешает учёбе в целом, а «Россия является великой страной, а не колонией». Соответствующее обращение направили в Минпросвещения, пишет 18 сентября РИА Новости.

«Мы, российские родители, глубоко встревожены и возмущены введением обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку... Выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией», – говорится в письме.

Общественники во главе с председателем комитета Ириной Волынец уверены, что подготовка к ещё одному обязательному экзамену отнимет у школьников большое количество времени: им якобы придётся учить язык в ущерб русскому, математике, истории и литературе. Аттестация по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ, уверены обеспокоенные родители. По мнению членов комитета, минус ещё и в том, что родителям учеников придётся включаться в процесс и тратить деньги на репетиторов.

Намерение сделать экзамен по иностранному языку обязательным с 2022 года 13 сентября подтвердил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Согласно опросу, организованному Общественной палатой РФ, больше половины россиян не считают ЕГЭ объективной проверкой знаний.

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Межрегиональное общественное движение «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив» выступает за традиционные и семейные ценности, указано в их официальной группе «ВКонтакте».

Ранее глава комитета Ирина Волынец поддержала запрет телефонов в школах, заявив RT, что дети не умеют себя ограничивать и их «нужно направить». В 2018 году она выдвигалась на президентские выборы от Народной партии России, но сняла свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.