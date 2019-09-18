Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан по подозрению в злоупотреблении почти на полмиллиарда

Средства крупнейшей судоходной компании, работающей в российском секторе Арктики, уходили на личные цели руководства, а не на зарплату сотрудникам. По версии следствия, пока в заграничных портах экипажи голодали, а корабли арестовывали, в Мурманске играли с акциями предприятия.

Два уголовных дела по статье «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» возбудило Северо-Западное транспортное следственное управление в отношении нынешнего учредителя ПАО. Его обвиняют в том, что в 2014–2019 годах он участвовал в незаконном выводе средств из оборота пароходства на общую сумму более 580 миллионов рублей.

«Денежные средства расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ПАО ММП. Указанные действия привели к формированию задолженности по заработной плате на сумму более 100 миллионов рублей и невыплате налогов на сумму более 88 миллионов рублей», – сообщает 18 сентября пресс-служба управления.

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Преступления выявлены в результате совместной работы Мурманского ЛО МВД России на транспорте и УФСБ России по Мурманской области.

На данный момент член совета директоров задержан на двое суток в порядке статьи 91 УПК РФ. А следствие проводит обыски по месту нахождения представительства ПАО «Мурманское морское пароходство» в Москве, а также по месту жительства подозреваемого.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Это уже третий руководитель пароходства, который за последние годы стал фигурантом уголовных дел. Так, первого суд оштрафовал на 200 тысяч за не выплаченные сотрудникам 2,8 миллиона рублей. Пришедший ему на смену руководитель, который занимал пост директора только 4 месяца, в сентябре стал обвиняемым дела о невыплате зарплаты и неуплате налогов на сумму в 88 миллионов рублей.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году. Предприятие занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях.